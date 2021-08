El huracán Ida, que tocó tierra en el estado de Luisiana este fin de semana, ha destruido por completo el histórico edificio de la ciudad de Nueva Orleans donde una vez trabajó un joven Louis Armstrong, informan medios locales.

En un video publicado en Twitter por Jack Royer, presentador del programa WIAT-TV, un canal de noticias de televisión de Nueva Orleans, se muestra la magnitud del daño causado al edificio que sirvió al músico para lanzar su carrera.

This is the Karnofsky Shop – a historic place. Louis Armstrong worked here and bought his first trumpet here. Collapsed during #HurricaneIda. pic.twitter.com/FsL4B1LbI8

— Jack Royer (@JackRoyer) August 30, 2021