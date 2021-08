Un inesperado anuncio sorprendió hoy a los seguidores del español Miguel Bosé, quien informó su retiro de las redes sociales.

“Queridos amigos. Hasta aquí este tramo de viaje”, se lee al inicio de su misiva, publicada a través de una imagen difundida en sus cuentas oficiales.

“Voy a seguir trabajando ideas y proyectos que piden su vez para ver la luz. Nos volveremos a encontrar a finales de octubre, justo antes de la publicación de mi autobiografía”, agregó el músico.

“Para entonces habrá de nuevo mucha noticia y trasiego. Gracias por todo a todos y hasta la vista”, agregó al final de su mensaje, que rápidamente se convirtió en viral.

El anuncio del cantante, que este año ofició como jurado de la adaptación azteca del programa “La Voz””, llega tras semanas de cuestionamientos sobre sus dichos contra las vacunas del covid-19.

A su vez, el músico ha causado preocupación por el estado de su voz y sus problemas de movilidad, evidenciados durante su paso por el programa busca-talentos de la televisión mexicana.

A todo lo anterior, hay que sumar el fallecimiento de su madre a causa del nuevo coronavirus, la de su sobrina Bimba Bosé producto del cáncer y la separación de su expareja, Nacho Palau, así como la batalla legal por la tuición de sus hijos.

“Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe (…). Cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero”, reconoció este año.