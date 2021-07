Miguel Bosé volvió a despertar preocupación en sus fans, tras presentarse en el programa La Voz México, donde es uno de los coaches.

El músico cantó sobre el escenario su éxito Te Amaré, sin embargo, su interpretación estuvo lejos de ser lo que era.

Según televidentes, el artista tenía movimientos erráticos y bastante dificultades para alcanzar las notas más bajas del tema. Asimismo, se apoyó mucho en sus coristas.

La presentación aumentó la preocupación del público por su salud, un tema que se arrastra desde hace meses. De hecho, a principios de junio también protagonizó una situación similar en el mismo programa.

En aquella ocasión se cuestionó si estaba o no usando playback y se comentó mucho su peculiar forma de hablar.

“Su raíz es emocional”

Pero el intérprete ha hecho frente a los cuestionamientos y preocupación por su voz. “Mi voz va y viene. Su raíz es emocional”, explicó hace un tiempo en el programa de ‘La Sexta’.

Recordemos que en los últimos años, el cantante ha tenido que afrontar la muerte de su madre a causa de coronavirus; la de su sobrina Bimba Bosé producto del cáncer; y la separación de su pareja, Nacho Palau, así como una batalla legal por sus hijos.

“Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe […] cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero”, reconoció.

Debido a sus problemas de voz, Bosé también reconoció que no podría realizar giras ni conciertos por el momento. “El año que viene o a final del año que viene estaré listo”, prometió.