Este lunes 10 de mayo se conmemoran 15 años exactos de la muerte de Soraya, la cantante colombiano-estadounidense que falleció tras una larga lucha contra el cáncer de mama que se extendió durante 6 años.

A lo largo de una década, Soraya Raquel Lamilla Cuevas impulsó una exitosa carrera en el circuito latinoamericano como cantante y productora, alcanzando a publicar cinco discos de circulación continental.

De su segundo álbum, “Torre de Marfil / Wall of Smiles” (1997), destaca uno de los primeros hitos de su carrera: “Torre de marfil”, canción de inspiración electrónica que grabó junto a la legendaria Carole King.

Prueba de su popularidad internacional fue su visita al Festival de Viña del Mar en 2004, donde se presentó con el disco “Soraya” (2003), coincidiendo con Cristián Castro, el humorista Sandy y Umberto Tozzi el día de la obertura.

Por aquella época ya había sido diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que la alejó de los escenarios tres años. Volvió en 2003, con el exitoso disco homónimo que le valió su primer y único Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum Cantautor”.

Desde entonces, se convirtió en una activista de la prevención del cáncer de mama; tarea que legó a sus fans y familiares y que recae hoy en la Fundación Soraya Cuerpo y Alma.

Días antes de su fallecimiento, la compositora publicó un emotivo mensaje en su sitio web que días después adquirió características de vaticinio y despedida.

“Mi historia física puede llegar a su fin, pero estoy segura que la que existe en el corazón de ustedes seguirá presente por la eternidad”, escribió.

“Confío en que mi existencia dejará huella en la vida de ustedes beneficiando en un futuro a muchas mujeres y que la luz de mi vida iluminará la de muchas familias más… Hoy no pierdo esta batalla porque sé que lo que he luchado no es en vano, si no que ayudará a vencer una batalla mayor, la de la detección temprana y prevención de este terrible mal”, agregó.

“Ahora les toca a ustedes seguir con nuestra misión. Deseo de corazón contagiarles mi amor a la vida y que seas tú un canal que lleve a mucha gente este mensaje que puede salvarles la vida. Te pido comprendas la oportunidad que tienes ahora de prevenir un enemigo que puede acabar con tu vida… ¡No se dejen vencer! Hay mucho camino que recorrer y esta lucha”, señaló.