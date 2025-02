Ivette Vergara se desmayó en la Gala de Viña tras esperar horas para desfilar: "Fue un desastre"

Ivette Vergara vivió una compleja situación tras bambalinas en la Gala del Festival de Viña 2025, resulta que se desmayó. La periodista explicó que hubo mucho caos en el sector donde las celebridades esperaban para pasar por la alfombra roja.

“Quiero ser súper honesta, en términos de producción esta gala fue un desastre, la verdad es que la falta de respeto con la gente, tal como han dicho en varios medios, la espera”, acusó en conversación con el programa matutino Con Gusto a Viña.

“Estuve parada más de dos horas con un vestido que pesaba 10-12 kilos. Además, hubo cosas tras bambalinas, en ese espacio tan pequeñito donde se cayó una chica, empujaron a otra, hubo gente llorando“, reveló.

Según explicó, al igual que mencionó Karen Paola, que también estuvo allí y criticó el evento, la organización no tenía el orden y se priorizó el paso de ciertas celebridades, dejando a otros atrás.

“Empiezan a meter a gente entre medio, corren a la gente que ya estaba, hasta los animadores fueron empujados“, dijo.

Ivette aclaró que se desmayó después de haber pasado por la alfombra roja. En ese contexto explicó que había comido bien durante el día y que no se había sentido mal hasta después de desfilar.

Sin embargo, explicó que su vestido era complejo de usar, ya que pesaba y era bastante apretado. “Tú dices todo el esfuerzo, ¿para qué? Para terminar desmayada, para que se corriera el vestido porque te empujaron”, se quejó.

Además, comentó que había advertido la complejidad de su vestuario a la producción. “Yo avisé (…). Yo voy con un vestido de casi 12 kilos, dame un rango, pero más de dos horas. Y lo dije, mandé un WhatsApp a la producción: ‘oye por favor, el vestido, ya no puedo respirar’“, dijo.

Ante su experiencia, José Antonio Neme fue crítico con la organización de Mega. “Independiente de que este sea el canal organizador, yo no me voy a prestar para, digamos, maquillar ninguna situación de algo que es evidente. Me parece que hay una cosa evidente y, bueno, después, a puerta cerrada, nuestros equipos de trabajo harán la autocrítica que corresponda“, sentenció.