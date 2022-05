Tras portazo del Gobierno: Vamos por Chile pide a Boric explorar alternativas si gana el Rechazo

Convencionales de Vamos por Chile enviaron una carta al presidente Gabriel Boric, solicitando que de garantías de que pueda continuar el proceso constituyente en caso de que gane el Rechazo, y criticaron la negativa de la ministra Camila Vallejo ante esta opción. Mientras que en el comando de Apruebo Dignidad entregaron su respaldo al borrador de la nueva Constitución, y respaldaron a la vocera de Gobierno señalando que no hay más alternativas aparte del plebiscito.

Continúa el llamado de la derecha por ponerse en el escenario de que se imponga el Rechazo a la nueva Constitución el 4 de septiembre, y se evalúe una tercera alternativa para continuar con el proceso constituyente.

En los últimos días, en diversas ocasiones los presidentes de Chile Vamos emplazaron al presidente Gabriel Boric para que haga un llamado a considerar esta opción.

Este martes los convencionales del sector enviaron una carta al mandatario adhiriéndose a esa postura.

En la misiva, los constituyentes señalaron que “si se opta por el Apruebo, la hoja de ruta estará definida (…) en cambio, si se opta por no aprobar, se requiere abrir un camino que permita garantizar la continuidad del proceso de cambio constitucional”.

De todas formas, desde la coalición aún no han tomado la decisión de si harán campaña por el Rechazo o por continuar insistiendo con una tercera alternativa.

A esto se refirió el convencional de Renovación Nacional, Ruggero Cozzi.

“Obviamente que sí estamos en un momento donde cabe informar críticamente sobre el texto, el contexto y sus consecuencias. Y los partidos tienen estructuras, tienen bases, tienen militantes y es importante seguir con los procedimientos internos que corresponda para tomar una definición colectiva en una elección tan importante para el país”, indicó Cozzi.

Además, desde la derecha criticaron la postura de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien aseguró que la única alternativa es el plebiscito, y hablar de una tercera opción es desinformar.

Al respecto, en la declaración del colectivo acusaron que es una postura contradictoria a lo que mencionó el presidente Boric, cuando dijo que hay que ponerse en todos los escenarios.

“No hay otra vía”

De todas formas, la convencional del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, respaldó la postura de la ministra Vallejo e insistió en que no hay otro camino.

“No hay otra vía, no hay otra alternativa. La Constitución del 80′, pese a lo que han dicho, no está muerta, está ahora rigiéndonos. Y si se rechaza esta propuesta de Constitución, es la Constitución que permanece, esa es la alternativa del 4 de septiembre, no hay más”, precisó la constituyente.

Desde el comando Apruebo Dignidad, que incluye a los partidos del Frente Amplio, al Partido Comunista, entre otros, dieron su apoyo público al borrador de la nueva Constitución, y llamaron a la ciudadanía a desplegarse por el Apruebo.

Finalmente, afirmaron que respetarán los plazos de campaña impuestos por el Servel.