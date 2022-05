Durante un punto de prensa realizado la tarde de este lunes, la minista vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada sobre el plebiscito de salida de la nueva Constitución. En la instancia, recalcó que "no hay mejor y mayor certidumbre que saber que el proceso que ha abierto la sociedad chilena, a través de este proceso constituyente, culmina el 4 de septiembre con el Apruebo o con el Rechazo".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada durante esta tarde sobre el plebiscito de salida de la nueva Constitución, en relación a si existe o no una “tercera vía”.

“El camino que ha trazado soberanamente nuestro país es de un plebiscito que abre un proceso constituyente, y que se cierra este año con el plebiscito de salida, con la opción Apruebo o Rechazo”, manifestó la secretaria de Estado.

A esto añadió que “ese es el camino trazado, no hay más caminos, no hay más opciones. Quien trate de generar mayores incertezas o especulaciones sobre otros procesos que no existen, están faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre”.

Vallejo reiteró que “no hay mejor y mayor certidumbre que saber que el proceso que ha abierto la sociedad chilena, la ciudadanía, el pueblo de de Chile, a través de este proceso constituyente, culmina el 4 de septiembre con el Apruebo o con el Rechazo”.

Recordemos que la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, también descartó a la opción de una “tercera vía” en el plebiscito de salida.

“Eso atenta también contra los procesos mismos de democracia que hemos levantado como país”, sostuvo Quinteros.

UDI y alternativa en caso de que gane el Rechazo

En tanto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, reafirmó que se debe ofrecer una alternativa a los chilenos, que ya en el plebiscito de entrada se manifestaron mayoritariamente por una nueva Constitución.

Macaya insistió hoy en que la centroderecha y todos los sectores políticos deben ofrecer una alternativa al país en caso que gane el Rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

El senador remarcó la importancia de atender la voluntad manifestada por la mayoría de los chilenos en el plebiscito de entrada, independiente del resultado que se logre en el referéndum de salida.

“Somos conscientes de que más del 80% de los chilenos en octubre de 2020 dio el vamos al cambio constitucional en Chile”, comenzó diciendo Macaya en un punto de prensa en la sede de la UDI.

A esto agregó que “hoy día estamos convencidos y entendemos que la vocación democrática que se manifestó en ese plebiscito de entrada hace que el cambio constitucional en Chile no pueda terminarse en caso que la opción Rechazo triunfe en el plebiscito del 4 de septiembre”.

“Tenemos que ser capaces de recoger esa esperanza en un sentido democrático”, agregó, recalcando que “en caso que gane la opción Rechazo, nosotros creemos que hay que canalizar una solución para que Chile pueda cerrar el ciclo constitucional”, preció el senador.

Lo anterior, ya que a su juicio “el borrador que está terminando de hacer la Convención divide a Chile”.