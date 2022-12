Pelé le solicita a Neymar no dejar la selección de Brasil tras eliminación: "Sigue inspirándonos"

El histórico goleador de Brasil, Pelé, le dedicó palabras a Neymar Jr, tras la eliminación del Mundial de Qatar a manos de Croacia y luego de igualar su marca de goles con la camiseta de La Verdeamarela.

Brasil llegó a Qatar con la ilusión de quedarse con su sexta Copa del Mundo en el fútbol y con el correr de los partidos, se convirtió en el candidato a vencer en la cita planetaria de Medio Oriente.

Lamentablemente, para las esperanzas de los sudamericanos, Croacia les amargó su sexta corona y en definición a penales en los cuartos de final, dejó en el camino a La Canarinha.

Tras la eliminación de Brasil, se vio a los jugadores muy tristes y desolados en el terreno de juego, mientras los jugadores croatas los consolaban.

Sin embargo, a quien se le mostró más afectado con la eliminación, fue a Neymar Jr, de quien se especuló una posible retirada de su selección, tras la dolorosa caída y vuelta a casa, en los cuartos de final.

Es por eso, que ante los rumores que surgieron, el propio goleador histórico de Brasil, Pelé, a pesar de su complicado estado de salud, utilizó su cuenta oficial de Instagram, para enviar un mensaje al ’10’ del PSG, para que no deje de vestir La Verdeamarela.

Las palabras de Pelé para Neymar

En las palabras redactadas por ‘O Rei’, se expresa: “Te vi crecer, te animé todos los días y finalmente puedo felicitarte por igualar mi número de goles con la selección brasileña”.

“Desafortunadamente, el día no es el más feliz para nosotros, pero siempre serás la fuente de inspiración que muchos aspiran a ser. He aprendido que cuanto más tiempo pasa, más crece nuestro legado. Mi récord se estableció hace casi 50 años, y nadie ha podido acercarse a él hasta ahora. Lo lograste, muchacho. Valora la grandeza de tu logro”, indicó.

Por último, recalcó la importancia de su participación con la selección de Brasil y que no deje su legado con esta derrota, al señalar que “sigue inspirándonos. Seguiré dando puñetazos al aire de felicidad con cada gol que marques, como he hecho en cada partido que te he visto sobre el césped”.