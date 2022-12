El desgarrador llanto de Neymar tras sorpresiva eliminación de Brasil ante Croacia en Mundial

No aguantó la tristeza. Neymar, principal crack de la selección de Brasil, terminó llorando desconsolado tras la eliminación de su país en el Mundial a manos de Croacia.

Recordemos que el ‘Scratch’ se despidió en cuartos de final tras caer en la definición a penales por 4-2.

El astro brasileño, que no se paró frente a la portería en la instancia de los 12 pasos, sintió el golpe más duro que todos y varios de sus compañeros llegaron a intentar levantarle el ánimo.

El motivo, probablemente, es que el propio ‘Ney’ había ilusionado a su país al abrir la cuenta en el alargue con un golazo en el minuto 105. Sin embargo, Petkovic se hizo presente a cuatro minutos del final para emparejar y enviar el enfrentamiento a los penales.

Neymar lloró una y otra vez. Dani Alves, Thiago Silva, Casemiro, Rapinha y Vinicius intentaron consolarlo. Pero no hubo caso.

Finalmente, el formado en Santos abandonó el campo de juego. Neymar, de 30 años, se despide de otro torneo con destellos, pero sin brillar como hubiese querido. Su sueño mundial empieza a alejarse.

Dani Alves was consoling Neymar after their loss against Croatia 😢❤️ pic.twitter.com/CCZnywVked

— ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2022