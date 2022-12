La ’lluvia’ de memes hacia Romelu Lukaku tras la dura eliminación de Bélgica en Qatar 2022

El delantero Romelu Lukaku se ‘adueñó’ este jueves de los memes tras la dolorosa eliminación de la selección de Bélgica en la primera fase del Mundial de Qatar 2022.

El atacante del Inter de Milán tuvo al menos tres chances claras, principalmente una con el tiempo reglamentario cumplido, para romper el cero ante Croacia en Rayán y darle el boleto a los ‘diablos rojos’ a la fase final.

El ariete recibió a los 90’ el balón en el área chica del equipo croata, pero no pudo controlar el esférico y se le fue directo a las manos del arquero Dominik Livaković. Sus compañeros no podían creer lo que veían.

Tras el pitazo final se vio a Lukaku desolado, llorando en los brazos de Thierry Henry (ayudante del DT Roberto Martínez), quien lo consolaba a un costado del terreno de juego.

No obstante, el jugador del Inter desenfundó luego su rabia y algunos registros captaron como descargó su frustración con parte del banco en el estadio Ahmad bin Ali, rompiendo parte de él y dejando a todos atónitos.

De Bruyne, Hazard and Courtois to Lukaku in the dressing room

pic.twitter.com/qAsVim0V91

— Troll Football (@TrollFootball) December 1, 2022