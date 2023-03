Conózcalos acá: nuevo proceso constituyente tendrá 4 mecanismos de participación ciudadana

Se trata de audiencias públicas, iniciativa popular de norma, diálogos abiertos y consulta ciudadana, que permitirán que cualquier persona pueda presentar enmiendas, suprimir o adicionar contenido a los artículos que presente la Comisión Experta en su anteproyecto, sobre el cual debe trabajar el Consejo Constitucional.

El nuevo proceso constituyente ya tiene su Secretaría de Participación Ciudadana, al mando de las universidades de Chile y Católica de Chile.

Ambas desarrollarán cuatro mecanismos de participación: audiencias públicas, iniciativa popular de norma, diálogos abiertos y consulta ciudadana.

Estas iniciativas permitirán que cualquier persona pueda presentar enmiendas, suprimir o adicionar contenido a los artículos que presente la Comisión Experta en su anteproyecto.

“Esta participación debe resguardar los principios de respeto, diálogo y comprensión mutua que se requieren en una sociedad plural para construir mínimos compartidos y definir una ruta común”, dijo la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

“Tenemos la experiencia del proceso constitucional recién pasado y la tarea de motivar nuevamente a la sociedad en la construcción de una Carta Magna para Chile”, comentó por su parfte Ignacio Sánchez, rector de la UC.

La presidenta de la Comisión Experta, la designada Verónica Undurraga (PPD), remarcó que en este proceso la ciudadanía podrá conocer el anteproyecto que deben escribir y que a partir de eso se podrá hacer aportes.

“Las personas van a poder tener un anteproyecto, no van a tener solo las declaraciones de prensa de las personas que estemos participando, no solo las noticias, ni van a tener el texto final respecto del cual ya solo podían decir si estaban de acuerdo, si aprobaban o no aprobaban”, explicó.

“Las iniciativas de norma y, en general, todos los mecanismos de participación no son solo peticiones de normas específicas, sino también espacios para dialogar”, sostuvo el vicepresidente de la comisión, el designado Sebastián Soto (Evópoli).

Desde el Gobierno apoyaron este esfuerzo. “Estaremos en lo que sea necesario hacer, no más de la cuenta”, avisó la ministra del Interior, Carolina Tohá.