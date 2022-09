¿Un ataúd forrado en plomo? Conoce este y otros detalles del féretro de la reina Isabel II

Con la muerte de la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre, múltiples han sido los detalles que se han dado conocer respecto a su funeral, el cual culminará el próximo 19 de septiembre.

Hasta el momento, todos los protocolos y planes pactados se han llevado a cabo, cumpliendo con rigurosidad cada uno de las exigencias desde el descenso de la monarca en el Castillo de Balmoral, Escocia.

Dentro de los elementos que forman parte de su funeral destaca el ataúd de Isabel II, el cual está hecho de roble inglés y forrado con plomo. Además, fue fabricado hace más de 30 años, como el de su marido, el príncipe Felipe, fallecido en abril de 2021, explicó el pasado lunes el diario The Times.

La empresa funeraria londinense Leverton and Sons, encargada de las exequias reales, explicó al diario británico hace cuatro años que no sabían cuándo ni quién había fabricado ambos ataúdes, que les fueron entregados en 1991, cuando empezaron a trabajar como proveedores oficiales de la casa real británica.

“Es de roble inglés, que es muy difícil de encontrar” y muy caro, comentó entonces su directivo Andrew Leverton.

Her Majesty The Queen’s coffin arrived at the Palace of Westminster today under the care of the King's Troop Royal Horse Artillery and Grenadier Guards.

Her Majesty’s coffin will now be lying-in-state, under vigil, until the funeral.https://t.co/IKr3xMyqjF pic.twitter.com/pqKhEQ7j96

— British Army 🇬🇧 (@BritishArmy) September 14, 2022