El emotivo mensaje de atleta en Tokio 2020 a su madre con leucemia: "Quería regalarle algo"

El atleta español Adel Mechaal clasificó este jueves para la final de los 1.500 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

Mechaal fue cuarto de su serie de semifinales (3:32.19, su mejor marca personal). Los cinco primeros de cada serie accedían directamente a la final.

La serie de Mechaal fue claramente más rápida y su crono es también el cuarto mejor del global de los competidores.

Tras enterarse de su clasificación, el atleta confesó que está compitiendo para darle una medalla a su madre, que padece leucemia.

Además, se dio el tiempo para agradecer al personal de salud pública que está atendiendo a su madre, que lleva más de 40 días en el hospital.

“Para mí este año ha sido bastante complicado. Mi madre ha visto la carrera desde el hospital, sigue todavía ahí, estamos contentos debido a que ya está muchísimo mejor. Los últimos análisis, la leucemia ha remitido y está bastante bien. Estamos a la espera de los efectos secundarios de la quimioterapia, pero la verdad es que como ya dije antes, esto es gracias a los médicos que están ahí cuidándola”, dijo a la televisión pública.

“Llevan más de 40 días tratándola genial y quería decirles que muchísimas gracias. Este año no he competido porque no tenía las ganas ni el entusiasmo de competir. Es un tópico, pero te das cuenta de que la salud es lo primero y cuando la salud de un familiar tuyo, como es la madre, está en riesgo, pues la verdad es que todo pasa a un segundo plano. No tenía ganas de entrenar, no tenía ganas de competir, mi mujer me levantaba del sofá animándome a entrenar y estoy aquí gracias a ella”, agregó.

“Quería regalarle algo a mi madre, como estar en una final, y sobre todo a todos los trabajadores del Hospital de Girona que están ahí todas las noches y todos los días cuidándola. Así que muchísimas gracias y espero el sábado sacar un buen resultado”, cerró.

Señalar que Mechaal aparece como la principal opción española para conseguir una medalla. En el Mundial de Londres-2017 rozó el bronce, quedándose en la cuarta posición.