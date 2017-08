Gobierno Regional de Atacama lanza campaña de promoción y protección del desierto florido

El Gobierno Regional de Atacama lanzó este fin de semana una campaña de promoción y protección del desierto florido, fenómeno natural que ya se vive en sectores costeros e interiores de la tercera región, entre Vallenar y Copiapó.

Ésta incorpora diversas alianzas y el apoyo de empresas privadas que apoyarán con la difusión de rutas y la protección del fenómeno en peajes, centros comerciales, e incluso en una línea aérea.

A esta campaña, además, se han sumado voces del espectáculo nacional, como Katherine Salosny, Amaro Gómez Pablos, Gonzalo Ramírez y Rafael Cavada, entre otros.

El mensaje del evento se centró en el cuidado y la responsabilidad que deben tener turistas tanto chilenos como extranjeros, con un llamado a preferir los senderos dispuestos por Conaf, no cortar las flores y no transitar con vehículos por lugares no habilitados.

“Queremos dejar cordialmente invitados a todos los turistas de Chile y el mundo a que visiten la región de Atacama, porque quedarán maravillados con un fenómeno único en el mundo que comienza a llenar de colores diversos sectores el desierto de Atacama”, sostuvo la intendenta de la región de Atacama, Alexandra Núñez Sorich.

“Como municipio estamos honrados que hayan elegido nuestro Parque Nacional para el lanzamiento de la campaña, la que ya comenzamos con nuestras vecinas y vecinos, y en especial con los turistas, que por desconocimiento sacan y se llevan flores“, indicó el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola,

“Recordemos que éstas se dan solamente en esta parte de nuestro país, por eso nos hemos puesto de acuerdo para tener ordenanzas municipales que busquen sancionar y proteger lo que significa este evento, sobre todo durante este año, donde la cantidad de agua nos permitirá tener un desierto florido que va a estar en todo su esplendor”, agregó.

El fenómeno ya ha comenzado a traer más turistas que de costumbre a la zona, flujo que -en el Valle de Huasco- aumentó un 8%, especialmente durante vacaciones de invierno, indicó el director regional de Sernatur Atacama, Daniel Díaz.

“(…) eso habla que el desierto florido se da a conocer y que esperamos se vea fortalecido con esta campaña. Además, como Sernatur lo incorporaremos como parte la campaña de difusión en la Feria Viva que se realizará a principios de septiembre en Santiago”, finalizó.