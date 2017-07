"Desierto florido" 2017 podría ser el más grande en la historia de la región de Atacama

This article has an English version, To read it, click here.

El “desierto florido”, fenómeno que reverdece el desierto más árido del mundo, alcanzaría su punto álgido entre la segunda semana de agosto y la primera quincena de septiembre de este año, indicó Conaf a El Diario de Atacama.

Y quienes residen en el extremo norte del país no sólo podrán ver flores atípicas a la ubicación geográfica. De acuerdo a la entidad, la región de Atacama podría ver un desierto aún más florido que los registrados en 2015 y 1997.

Debido a la cantidad de precipitaciones registradas en el sur de la tercera región, esa zona concentra la floración, específicamente en sectores costeros de Huasco, precisó al medio el director de Conaf, Ricardo Santana.

Sin embargo, sectores del interior, entre Vallenar y Copiapó (que también registraron floraciones en 2011), también registran el crecimiento de flora, pero menor que en la zona costera, detalló Santana.

La autoridad hizo un llamado a evitar el paso de vehículos entre los ahora floridos prados, con el objetivo de proteger a la alta cantidad de insectos que proliferan durante este periodo.

“El desierto florido es la puerta de entrada para conocer la región no solo con respecto al fenómeno sino que a la oferta completa de playas, parques nacionales y nuestro desierto“, declaró el presidente de la Asociación de Turismo de Atacama, Ercio Mettifogo.

Durante el último fenómeno, y según cifras de Sernatur, cerca de 20 mil personas atestiguaron el inusual paisaje.