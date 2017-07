Chilena acusa grave negligencia de Latam: lleva 3 días varada en aeropuerto de Sudáfrica

Una compleja situación enfrenta una chilena oriunda de Talcahuano, luego de pasar casi 3 días prácticamente abandonada en el aeropuerto de Johannesburgo, en Sudáfrica. Desde Latam, aseguran que podrían traerla de regreso a nuestro país el próximo domingo.

Se trata de la comunicadora social Vanessa Rivera de la Fuente, quien se encuentra haciendo un Master en Estudios de Género en la Universidad de Western Cape en Ciudad del Cabo, con una beca del gobierno africano.

Según relató a BioBioChile, tenía urgencia por viajar a Chile para renovar su visa, pero además para visitar a su madre luego que fuera sometida a una cirugía. Para esto, compró un ticket en Latam.com Ciudad del Cabo – Santiago, con dos escalas: Johanesburgo y Sao Paulo.

Lee también: Respuesta de Latam hizo vivir horas de angustia a padre que encargó a su hijo en vuelo

De acuerdo al documento, el itinerario estaba operado por tres aerolíneas distintas: British Airways en el tramo doméstico de Ciudad del Cabo a Johannesburgo, South African Airways desde Johannesburgo a Sao Paulo y Latam en último tramo hasta Santiago. Sin embargo, no alcanzó a salir de Sudáfrica, y desde el miércoles que se encuentra “sobreviviendo” en el terminal aéreo.

“El miércoles mi vuelo salía de Cape Town supuestamente a las 07:30 horas y llegaría a Johannesburgo a las 09:30 horas. Mi vuelo a Sao Paulo salía a las 11:00, eso me daba una hora y media para hacer el check-in y los tramites de migración”, nos relató.

No obstante, “el avión de British Airways llegó a las 09:40 horas. Entre salir del avión y retirar mi equipaje me dieron las 10:00 horas. Cuando llego al counter de South Africa Airways me dicen que no pueden hacer mi check-in porque el vuelo ya está cerrado. Les dijo que aun tengo una hora para hacerlo, pero no me quisieron ayudar. Me enviaron al counter de British Airways que, a su vez, me envió a Latam”.

Lee también: Denuncian merma en calidad del servicio de aerolíneas ante irrupción del modelo “low cost”

Desde este momento, de acuerdo a su testimonio, Latam y British Airways “comienzan a jugar ping pong”, hasta que luego de una hora de ir y venir, Latam le informó que había perdido el vuelo acusando a la aerolínea británica de haber llegado tarde, descartando alguna responsabilidad en el problema.

Aunque, desde British Airways le respondieron que debido a que su boleto lo compró en Latam, ellos deben ofrecerle una solución y reprogramar su viaje. Pero, de acuerdo a su versión, “el personal de Latam no mostró interés alguno en ayudarme” y sólo se limitaron a entregarle números telefónicos para contactarse con Brasil y solucionar el inconveniente.

Finalmente, le señalaron que la salida era comprar un nuevo boleto, a lo que Vanessa se negó. “Les dije que no iba a comprar un boleto nuevo por un viaje que ya había pagado $1.181.386“, sostuvo.

Calvario en Johannesburgo

Como si ya la espera no fuera suficiente, Vanessa sufrió un ataque de pánico y una baja de azúcar, debido a que padece diabetes tipo II. “Tuve que sentarme porque sentí que me desvanecia. Nadie de Latam vino a preguntar si yo estaba bien a 3 metros de ellos”, nos contó.

“Me quedé en el aeropuerto porque no tengo dónde ir. No conozco Johannesburgo. Latam no me ofreció un hotel, ni apoyo, ni siquiera una muestra de empatía o respeto. He pasado 54 horas botada, sin medicación para mi diabetes porque tenía la suficiente para cubrir el viaje, pero se me acabó, durmiendo donde puedo, sin acceso a higiene básica”, se lamentó.

Pese a sus incesantes reclamos por redes sociales, sólo ha recibido respuestas de “buena crianza”, reclamó.

“Latam Airlines no sólo incumplió la prestación de un servicio que yo ya pagué, la forma como me ha tratado es vejatoria y moralmente inaceptable, las respuestas estándar de Latam constituyen una vejación suplementaria al abuso material y sicológico al que me han sometido”.

Y es que en una de las respuestas, le ofrecen revisar su caso en un tiempo no superior a los próximos 5 días hábiles.

“Considero que Latam me estafó con mi ticket, porque si necesito estar dos horas antes para hacer check in en un vuelo internacional, entonces mi itinerario estuvo viciado desde el principio. Los aviones se atrasan, eso suele pasar. Es irregular que me vendan un itinerario con tan poco tiempo disponible para hacer la conexión, considerando que tengo que hacer todo de nuevo: recoger la maleta, ir al counter y pasar migraciones”, criticó.

“Aún espero una solución de Latam, a quien le he dado tres números de teléfono en Sudáfrica para que me llamen y siguen diciendo que ninguno funciona, lo cual no es verdad. Pronto será de noche nuevamente en Sudáfrica y será la tercera que yo pase en el aeropuerto”, agregó.

Respuesta de Latam

Consultados por BioBioChile, desde Latam señalaron que en este caso la responsabilidad recae en la empresa British Airlines, por ser ellos quienes llegaron con retraso al aeropuerto de Johannesburgo.

Asimismo, y como una solución, se ofrecieron a traer de regreso -sin costos adicionales- a Vanessa el próximo domingo, debido a que hay sólo un vuelo diario desde el país africano; el de esta jornada ya despegó, mientras que el de mañana está lleno.

Destacar que Latam y British Airlines son parte de una alianza de 15 aerolíneas llamada “Oneworld”, creada para complementar los viajes alrededor del mundo en lugares donde algunas aerolíneas no tienen cobertura.