Si aún no sabes qué ponerte este Año Nuevo, te dejamos algunas ideas de look ideales para celebrar la llegada del 2022.

No sólo las cábalas tienen un lugar importante la noche de Año Nuevo, la ropa también cumple un rol dentro de los rituales de la celebración.

Los brillos, el satín, y el blanco, son algunas de las tendencias que buscan tomarse los festejos para recibir al 2022.

Si aún no has decidido o no sabes qué ponerte la noche del 31 de diciembre te dejamos algunas ideas que pueden inspirarte.

1. Satín + prenda opaca

La combinación de texturas brillantes y opacas pueden crear un estiloso look para el Año Nuevo. El satín, por ejemplo, le da un toque sofisticado a tu atuendo e incluso se puede combinar con jeans o prendas más informales sin perder el glamour.

2. Negro + plata u oro

El negro es un comodín de vestuario, pues le queda bien a todos. Sin embargo, si quieres elevar tu look puedes combinarlo con tonos dorados o plateados y si hay mucho brillo, mejor.

3. Look lencero

Los tops y vestidos lenceros están muy de moda actualmente y son una excelente opción para año nuevo. Además de dar un toque sofisticado, este tipo de ropa también aportan un aire de sensualidad al look.

4. Conjunto crop top + palazzo

Una combinación que favorece la silueta es la de crop top y palazzo, y ojo que no necesitas tener el abdomen súper plano para que se vea bien, pues el corte elevado del pantalón equilibra tus proporciones corporales.

5. Vestidos acampanados

Los vestidos acampanados, también conocidos como “skater dress”, son cómodos y le quedan bien a cualquier silueta. Con los accesorios adecuados, pueden lucir muy elegantes y únicos.

6. Total white

Si te gustan las tradiciones y cábalas de Año Nuevo, puedes sumarte al ritual brasileño de vestir de blanco la noche del 31 de diciembre. Puedes usar un vestido o armar un look de dos o tres piezas.

7. Dorado

Otro color que da buena suerte, según los supersticiosos, es el dorado, que además aporta mucho glam a tu atuendo.

8. Monos

Los enteritos o “monos” son una prenda cómoda y elegante que puede hacerte lucir muy estilizada la noche de este 31 de diciembre.

¿Ya decidiste qué ropa te vas a poner este Año Nuevo? Si ninguno de éstos outfits te convence, también puedes revisar algunas ideas propuestas por las editoras de la prestigiosa revista de moda Vogue.