11 abril, 2021 | Publicado a las 12:26

"Libre de parabenos": qué significa esto y cuál es el riesgo real de que un producto los tenga

En los últimos años se ha visto un “boom” en el consumo de productos de maquillaje, cuidado de la piel y el cabello. Además, son varias marcas las que han lanzado líneas más económicas, haciendo que estos cosméticos sean accesibles a un mayor número de personas.

En este contexto, una tendencia que se ha repetido bastante en estos productos desde hace algún tiempo es el anuncio que están “libres de parabenos”.

Lo anterior se promociona como algo importante y que estos productos son mejores, más “sanos” o “limpios” que los que sí contienen este componente. Pero ¿Qué son los parabenos? ¿Son peligrosos para la salud?

Según explicó a Página 7 la Dra. Camila Cabello, dermatóloga de Clínica Ciudad del Mar, los parabenos son conservantes que se utilizaron masivamente en la industria cosmética y en productos de limpieza durante casi 100 años.

La especialista detalló que fue en la década del 80 cuando se produjo una polémica por el uso de este componente. Esto, debido a que aparecieron varios casos de dermatitis de contacto, es decir, de alergias secundarias a los parabenos.

Por lo mismo, la industria comenzó a disminuir su uso y a reemplazarlo por otros conservantes, como la metilisotiazolinona y metilcloroisotiazolinona, siendo estos dos los que más se utilizan en la actualidad.

En esta línea, Cabello aclaró que no hay riesgo en usar productos que contengan parabenos y que incluso la metilisotiazolinona ha demostrado ser incluso más alérgena que el primer componente.

La dermatóloga también apuntó que los parabenos o la metilisotiazolinona no son peligrosos, mucho menos si no se es alérgico a estos conservantes.

“Podemos ser alérgicos a muchas cosas que están en el día a día, en muchos champús, etc. Mientras uno no sea alérgico, no es un error ocupar productos que contengan parabenos”, agregó.

Cabello también afirmó que cuando las marcas promocionan sus productos diciendo que están libres de parabenos no es más que “una estrategia de marketing”.

“Se ha demonizado mucho el uso de parabenos y se ha usado como estrategia de marketing el decir que no los tienen. Finalmente no es un problema, a menos que el consumidor sea alérgico”, sentenció.

¿Y el alcohol y siliconas?

Además de productos “libres de parabenos”, también se han popularizado los “libres de siliconas” o aquellos que destacan que no contienen alcohol.

Respecto a las siliconas, la especialista comentó que se usan principalmente en productos para el cabello, y que estos sí deberían evitarse.

“Las siliconas no solubles forman una película en el folículo piloso que hace que no penetren otros componentes que ayudan a hidratar el cabello. Y para sacar esta silicona hay que usar un surfactante, que en el caso de los champús se llaman sulfatos, y eso seca el pelo”, comentó.

Por último, sobre el alcohol, la dermatóloga comentó que es un componente secante y muchas veces produce irritación, sobre todo en pieles sensibles. Por lo mismo, se recomienda no usar cosméticos que contengan alcohol para así evitar una posible dermatitis.