La BBC Mundo destacó a Chile, específicamente el desierto de Atacama, como uno de los mejores lugares del mundo para el "turismo nocturno", debido a sus condiciones únicas para la observación astronómica, con grandes elevaciones y aproximadamente 300 noches despejadas al año. El Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), uno de los sistemas de telescopios más potentes de la Tierra, se encuentra allí para estudiar los misterios del universo. Este reconocimiento se enmarca en una tendencia creciente de turismo nocturno, donde destinos como las Auroras Boreales en Islandia, el Festival Up Helly Aa en Escocia, los safaris nocturnos en Zambia y los mercados nocturnos en Taiwán también fueron destacados.

Debido al auge del “turismo nocturno”, el medio inglés BBC Mundo dedicó una nota a los 5 de los mejores lugares del mundo para experimentar uno de estos tipos de viajes, donde destacó a Chile, con el desierto de Atacama.

La extensa zona desértica del norte de nuestro país fue la única de América Latina que se nombra en el listado y por algo es un lugar especial donde distintos y gigantes telescopios internacionales se han asentado para mirar el cielo durante la noche.

Desierto de Atacama destacado por BBC para mirar las estrellas

El desierto de Atacama, el más árido de la Tierra, ubicado en distintas regiones del norte de Chile, cuenta con “grandes elevaciones y una media de 300 noches despejadas y sin nubes al año”, destaca BBC, lo que lo hace, “un lugar de renombre para los astrónomos profesionales”.

Así, el medio inglés destaca que “el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), uno de los sistemas de telescopios más potentes de la Tierra, se construyó allí para estudiar los grandes misterios del universo”.

La selección de los 5 mejores lugares del planeta para el “turismo nocturno”, fueron recogidas desde la impresión de Stephanie Vermillon, autora del libro “100 Nights Of A Lifetime: The World’s Ultimate Adventures After Dark” (100 noches para toda la vida: Las mejores aventuras del mundo en la oscuridad, en español).

“Atacama tiene los cielos nocturnos más despejados que he visto nunca, y cielos despejados durante tantas noches seguidas como nunca he visto”, dice Vermillon.

Turismo nocturno

Tal como reveló el medio, el sitio especializado en viajes y turismo Booking.com destacó el “turismo nocturno” como una de las principales tendencias de viaje para 2025.

Este tipo de interés sumaría al menos 27 mil viajeros durante el año, de los cuales, “dos tercios desean ir a destinos ‘con cielos más oscuros’ para experimentar cosas como los llamados baños de estrellas (tumbarse y contemplar el cielo nocturno) y presenciar acontecimientos cósmicos únicos”, afirman.

Los otros cuatro destinos destacados fueron:

Auroras Boreales en Islandia: Según detallan, las partículas solares al chocar con la atmósfera crean un espectáculo de luces en el cielo. Este fenómeno natural es visible especialmente entre septiembre y abril.

Festival Up Helly Aa en Escocia: Celebrado en las islas Shetland, este festival conmemora la herencia vikinga con una procesión de antorchas y la quema de una réplica de un barco vikingo. Tiene lugar el último martes de enero y se extiende hasta la madrugada con celebraciones en los pubs locales.

Safari Nocturno en Zambia: Los safaris nocturnos permiten observar la vida salvaje activa durante la noche, como leones y leopardos. Lugares como el Parque Nacional de South Luangwa ofrecen oportunidades únicas para ver estos animales, combinando la observación con la experiencia auditiva del entorno salvaje.

Mercados Nocturnos en Taiwán: Estos mercados ofrecen una experiencia vibrante y cultural, con más de 100 ubicados en todo el país, afirma. Son famosos por su comida callejera y brindan un espacio comunitario para locales y turistas después de las actividades en los templos cercanos.