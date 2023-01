Sonarse en público es una costumbre habitual en Latinoamérica y España, no obstante en países como Estados Unidos se considera de mala educación. Así que si sufres de rinitis alérgica o te resfrías, más vale tener un baño cerca.

Una joven española contó que después de cinco años viviendo en Estados Unidos, descubrió que una costumbre de su país y varias naciones de Latinoamérica, era considerada de “mala educación”.

Aghata explicó en su cuenta de TikTok, que para los norteamericanos es mal visto que alguien suene su nariz en público.

La mujer partió haciendo referencia a un video que publicó un estadounidense oriundo de Texas y que actualmente reside en España, quien dijo que le impactó ver que en el país ibérico la gente se suena fuerte en público.

“En Texas vas al baño con vergüenza, aquí no tienen vergüenza”, indicó el hombre.

Ante esto, la joven explicó que al ver el clip le dio risa porque recordó una anécdota de hace un año.

“Es asqueroso”

Tal como rescató el diario La Nación de Argentina, Aghata explicó que en su trabajo anterior notó que una de sus colegas iba muy seguido al baño a sonarse.

Esta situación le pareció rara, pues se preguntaba por qué lo hacía escondida.

No aguantó duda y le preguntó a su compañera por qué iba al baño a sonarse, a lo que ella respondió: “Porque no hacemos eso en público, es asqueroso”.

Fue ahí cuando se dio cuenta de que esa costumbre tan normal para ella, en Estados Unidos era “socialmente inaceptable”.

En ese momento, también se avergonzó por todas las veces que lo hizo sin saber.

“¿Sabes qué más me vino a la cabeza? Todas las reuniones que tuve en los últimos tres años trabajando en esa compañía mientras estuve enferma y yo, sin ninguna preocupación, me sonaba la nariz en una mesa llena de gente”, expresó.

“Debería ser una advertencia que viniera junto con la visa”, bromeó.

La secuencia se viralizó en la red social, alcanzando más de 600 mil reproducciones. Además, muchos usuarios comentaron su sorpresa.

“Y yo aquí sonándome como quien toca la trompeta”, dijo un usuario. “Tengo rinitis crónica, no podría vivir en Estados Unidos entonces”, dijo una mujer.

“Llevo un año en EEUU y me acabo de dar cuenta de que mi novio siempre se va al baño. Pero nunca me ha dicho que no lo haga en público”, expresó alguien más.

Asimismo, otros recordaron sus propios choques culturales. “Soy española viviendo en Reino Unido y aquí se tiran eructos como si nada, eso sí, nunca les falta el ‘pardon me"”, relató una cibernauta.

Otras costumbres consideradas de “mala educación” en diversos países

Tal como recopila un artículo de Buzzfeed, sonarse en público también es una costumbre de mala educación en Japón.

Tomoyo Kamimura, director de la Japan Society, señaló: “No te suenes en público; esto definitivamente está mal visto en Japón”.

Asimismo, mientras en países como Chile o Reino Unido se deja propina en los restaurantes cuando el servicio es bueno y generalmente es solo un 10%, en Estados Unidos lo habitual es dar entre 15% y 20%, y si dejas menos o nada, te mirarán muy mal.

Por otro lado, Polly Platt, asesora de etiqueta francesa, señaló a CNN Traveller que en Francia es mal visto que abraces a una persona con la que no tienes extrema confianza y cercanía.

Así que si no quieres pasar una vergüenza innecesaria y quedar de “mal educado” en el extranjero, averigua bien sobre las costumbres locales antes de viajar.