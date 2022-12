Esta semana se viralizó un video que registró una tormenta eléctrica y un posterior tornado que azotó las ciudades de La Paz y El Alto en Bolivia, un fenómeno que se ha repetido en los últimos años en la zona.

A pesar de que el fenómeno meteorológico no fue de gran magnitud, duró aproximadamente 20 minutos, lo suficiente para causar daños en algunas viviendas del sector.

El pasado miércoles, a eso de las 18:15 horas (17:15 en Chile), las localidades de La Paz y El Alto en Bolivia vieron como desde el cielo comenzaba una lluvia con tormentas eléctricas, que derivó un tornado.

Las imágenes del fenómeno meteorológico fueron viralizadas rápidamente por Internet. Por eso, desde el área de Pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) local, aclararon sus implicancias.

En ese sentido, Marisol Portugal, jefa de la entidad, aclaró en Red Bolivisión que estos eventos, como el último tornado en Bolivia, son más fuertes cada año. De igual modo, aclaró que algunos techos de viviendas del lugar fueron afectados.

En tanto, el director del Senamhi, Hugo Mamani, lo calificó como un “mini tornado que no es de relevancia, pero si hay que tener visión a este tipo de eventos”, añadió.

Igualmente, dijo que el fenómeno se produjo “por la diferencia de temperaturas, porque son dos masas de temperaturas que chocan y eso genera una nubosidad de este tipo, nubosidad de desarrollo vertical genera este tipo de eventos”.

WATCH: A rare tornado hit the community of El Alto in western Bolivia on Tuesday, with local authorities saying at least five homes were damaged.

Read more: https://t.co/5JYH8ZiX68 pic.twitter.com/nRPdhavkhb

— Globalnews.ca (@globalnews) December 28, 2022