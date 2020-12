La pandemia ha obligado a muchos profesores a innovar para poder concentrar la atención de sus alumnos mediante las clases a distancia.

Uno de ellos es Carlos Wormald, un profesor de Lenguaje de la Escuela Las Américas Justo Valladares de Antofagasta que se ha hecho viral en los últimos días por sus creativos cosplays con los que realiza sus clases.

Esta técnica ha tenido gran aceptación entre sus alumnos, logrando enseñar sus contenidos caracterizado como diferentes personajes.

Willy Wonka, Jack Sparrow, Darth Vader y Harry Potter son algunos de los cosplays que Wormald ha usado para sus clases, la mayoría confeccionados por él mismo.

“Al comienzo hacer clases era muy complejo, porque los niños no prendían la cámara, no había una interacción con ellos y eso era bien fome. Revisé los contenidos del sexto básico para ver si venía un contenido o algo donde pudiera yo innovar y así conseguir una instancia más entretenida y llamativa”, señaló en conversación con The Clinic.

“Quería que mi trabajo destacara para los alumnos. Fue así como pillé que debía pasar el contenido sobre ciencia ficción y ahí se me ocurrió disfrazarme de Darth Vader y que él hiciera la clase”, agregó.

“No sé cómo describirte las caras que tenían los niños cuando prendí la cámara y me vieron con el casco puesto. No lo podían creer. Preguntaban dónde estaba el profesor y qué hacía Darth Vader ahí”, sostuvo.

“Fue ahí cuando les empecé a hablar con la voz del personaje, explicándoles que yo era el profesor. Todos se reían y sus caras de alegría fueron lo máximo para mí. Ahí me dije: El objetivo está cumplido, porque logré subirles el ánimo en este complejo momento que estamos pasando”, puntualizó.

Si bien admitió que algunos atuendos pueden resultar complejos de hacer, e incluso son un tanto incómodos, aseveró que todo eso pasa a segundo plano cuando ve la cara de los niños.

“Para mí es impagable ser capaz de alegrarlos y es por eso que me muevo de esta manera y trato de ser lo más proactivo que puedo. Creo que el profe típico y serio, que anda con su terno, delantal blanco y que se limita a dar órdenes no va conmigo. Los profes no debemos olvidar que trabajamos con niños”, expresó.

El profesor reconoció que uno de sus planes a futuro es crear un canal de YouTube para enseñar Lenguaje. Eso sí, “siempre de una forma llamativa y divertida, porque esa es la mejor forma de enseñar”.