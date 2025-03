¿Qué motiva a una estrella de Hollywood a enamorarse y casarse con una enfermera recién titulada? Las historias de amor protagonizadas por las celebridades tienen de todo, pero lo que más llama la atención es cuando estos romances desafían los estereotipos del mundo del estrellato, generando conexiones que mezclan la fama con el realismo.

En esta lista, repasaremos las parejas y matrimonios más icónicos entre famosos y personas comunes y corrientes que llevan vidas más discretas. Unas relaciones que, a primera vista pueden parecer un contraste de mundos, pero que revelan una complejidad y profundidad que trascienden las apariencias.

Tras apenas cuatro meses de anunciar públicamente su nueva relación, en septiembre de 2024, la cantante Lana del Rey sorprendió a sus fanáticos y a la prensa de espectáculo cuando caminó hacia el altar y le dio el sí a Jeremy Dufrene, un hombre diez años mayor que la estadounidense y que dedicaba su vida a ser guía turístico de caimanes.

Pese a los intentos de los periodistas por saber más de la vida de Dufrene, la misma compositora se ha encargado de cuidar mediáticamente a su esposo y mantenerlo alejado de la farándula, por lo que sólo se ha logrado conocer que este hombre es capitán del hidrodeslizador de Airboat Tours by Arthur, una empresa turística de Luisiana que organiza tours en pantanos para presenciar criaturas de la zona, como caimanes, halcones y águilas. Además, es padre de tres hijos.

Luego de que la modesta ceremonia saliera a la luz pública, la expareja del guía turístico, Kelli Welsh, fue contactada por el periódico británico Daily Mail, donde aseguró estar en shock por la noticia, ya que ella estuvo doce años en relación con él y nunca pensó en el matrimonio.

“Pero me alegro por él. Es un hombre muy protector, trabajador y varonil. Necesitaba salir de su zona de confort. Estaba acostumbrado a la vida en los pantanos. Se merece esta bendición”, expresó la mujer.

Hace unos días, el actor estadounidense Kieran Culkin se convirtió en el foco de las miradas tras ganar el premio Oscar a mejor actor de reparto por su papel en A Real Pain y, en medio de su discurso en el escenario, además de agradecerle a su esposa Jazz Charton, reveló que la mujer le prometió tener un cuarto hijo si éste alguna vez se llevaba un galardón de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

“Jazz, amor de mi vida, tú, de poca fe. Sin presiones. Te amo. Y pongámonos a trabajar en esos niños. ¿Qué dices? ¡Te amo!”, manifestó el hermano de Macaulay Culkin.

Actor Kieran Culkin reminds his wife Jazz that she promised him a fourth child if he won an academy award.

Culkin with his first Oscar in hand: "Let's get crackin' on those kids." pic.twitter.com/LySa7kNv2z

— The American Conservative (@amconmag) March 3, 2025