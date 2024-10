En el año 2020, mientras todo el mundo estaba encerrado a causa de la pandemia del covid-19, Lana del Rey causaba polémica por una declaración que no pasó desapercibida y dicen se transformó en una “profecía”.

En sus palabras, criticaba a varias artistas femeninas, como Ariana Grande, Doja Cat, Camila Cabello e incluso Beyonce, a quienes directamente cuestionaba por como había logrado ser éxito en los rankings musicales.

4 años después, en medio del caso que involucra a Puff Daddy y toda la industria musical, esa declaración volvió a tomar relevancia, pero curiosamente no por las palabras o el sentido que Lana del Rey le dio a esa declaración.

Si no que más bien, porque 4 años después se transformaría en una especie de profecía debido a como se desarrollaron las carreras de todas las artistas mencionadas en su declaración.

O al menos así lo catalogan cientos de usuarios de TikTok que fueron describiendo los sucesos que le ocurrieron a estas artistas, dónde sólo una no había “caído en desgracia”, Beyonce, aunque muchos apuestan a que eso está por cambiar.

“Ahora que Doja Cat, Ariana Grande, Camila (Cabello), Cardi B, Khelani, Nicki Minaj y Beyoncé han alcanzado el número uno con canciones que hablan de sentirse sexy, de no llevar ropa, de follar, de engañar, etc… ¿Puedo volver a cantar -por favor- sobre sentirme hermosa solo por estar enamorada (incluso si la relación no es perfecta) o sobre bailar por dinero, o sobre lo que quiera, sin ser crucificada o acusada de glamurizar el abuso?”.

Así partía la polémica declaración que Lana del Rey entregó en 2020, justo cuando su disco “Norman Fuckin Rockwell!”, había resultado elegido entre las mejores discos de 2019, consigna Vanity Fair.

Luego, continuó indicando “Estoy cansada de escuchar a los compositores y cantantes alternativos, que dicen que glamurizo el abuso, cuando en realidad soy una persona glamurosa que canta sobre las realidades, que todos estamos viendo: relaciones emocionalmente abusivas, muy frecuentes en todo el mundo”, en una queja contra las críticas que recibía.

“Dejemos una cosa clara: yo no soy una ‘antifeminista’. Pero tiene que haber un lugar en el feminismo para mujeres que se ven y actúan como yo. El tipo de mujer que dice que ‘no’, pero los hombres escuchan ‘sí’, el tipo de mujeres que son criticadas sin piedad por ser auténticas y delicadas, el tipo de mujeres cuyas historias y voces son silenciadas por otras mujeres más fuertes u hombres que odian a las mujeres”, sentenció.

La cantante apuntaba a una industria que en ese momento vendía una imagen del feminismo que a su parecer era falsa, donde precisamente estas artistas se veían beneficiadas, pero mujeres con letras como las suyas perjudicadas.

En su momento la publicación causó tanto revuelo que muchos usuarios hablaron de “cancelarla”, sin embargo, las cosas cambiarían un par de años después para la rubia.

Si existe un lugar donde las teorías conspirativas abundan es internet, pero TikTok llegó a otro nivel y esta vez es precisamente tomando en consideración esta declaración de Lana del Rey.

La supuesta profecía la deslizaba BuzzFeed en 2023, cuando recogía los mensajes de los fanáticos que advertían de las polémicas en las que se involucraron estas artistas, las que no necesariamente tenían que ver con sus carreras, pero sí con su vida pública.

La primera en caer alegan los fans es Doja Cat, cuando se hicieron públicas las fotos de la cantante con su novio J. Cyrus. Las imágenes levantaron comentarios negativos para la cantante, ya que Jeffrey Cyrus, su nombre real, estaba acusado de “manipular y abusar emocionalmente de los miembros de su equipo y comunidad de Twitch”, algo que publicó Rolling Stone.

La revista detalló que se aprovechaba de su posición para mentir a moderadores de la plataforma de streaming, así como enviar mensajes a fans jóvenes mucho menores que él, algo por lo que incluso pidió disculpas públicas.

Además, Doja perdió muchos fans en internet luego de las polémicas que vivió en su gira por Sudamérica, donde se burló de sus fans en Paraguay.

Luego, llegó el turno de Ariana Grande. La cantante se divorció en julio de 2023 de Dalton Gomez, luego de rumores de que sostenía una relación con su coprotagonista de Wicked, Ethan Slater, quien en ese momento estaba casado.

La información la confirmó días después del anuncio de divorcio, la revista People. La entonces exmujer de Ethan, Lily Jay, quien recién había tenido un bebé declaró a Page Six, “(Ariana) no es una chica de chicas” y “mi familia es solo un daño colateral”.

La siguiente víctima de la cancelación es Camila Cabello, cuando se rumoreó que supuestamente estaba saliendo con Rauw Alejandro, mientras que este ponía fin a su relación de tres años con Rosalía, con quien incluso estaba comprometido. Aunque una fuente negó la situación, Camila no se refirió al hecho y los comentarios negativos hacia ella estallaron.

Otra artista del listado que también habría vivido la cancelación es Cardi B, quien lanzó su micrófono a un fan que supuestamente le arrojó bebida en un show en Las Vegas.

El hecho quedó grabado y mostró a la cantante bastante enojada con el hecho. El problema, es que la acción se repitió luego y su víctima es el DJ de su show, quien vivió su furia, algo que los fans no dejaron pasar.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb

— Pop Base (@PopBase) July 30, 2023