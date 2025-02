Una fiesta terminó en caos en Vietnam. Esto a raíz de un incidente que afectó precisamente a la festejada. En concreto, la joven resultó con quemaduras en su cara luego que explotara un globo de hidrógeno cerca suyo, durante su cumpleaños.

El hecho sucedió el pasado 14 de febrero y tuvo como protagonista a una muchacha que se llama Giang Pham, que celebraba sus 18 años en un restaurante de Hanoi.

De acuerdo a Times of India, en ese instante la mujer estaba posando para las cámaras y se aprontaba a dar un breve saludo.

Sin embargo esto no ocurrió, porque justo se produjo la explosión. El fuego estalló a centímetros de ella.

Todo quedó grabado y, con el paso de las horas, se viralizó a través de las redes sociales en Vietnam.

🚨 Shocking accident! A birthday celebration turned tragic when a hydrogen balloon exploded over candles, leaving Giang Pham with severe burns on her 33rd birthday.

Please be sure to stay safe. pic.twitter.com/5HLI3YuQW7

— Iris (@Iris_i_Life) February 25, 2025