Colin Farrell ha tenido una vasta experiencia filmando películas, siendo uno de los rostros más reconocidos de los últimos años.

Es que el actor que debutó en 1998, primero en la serie de televisión “Ballykissangel” y después con gran éxito en la cinta Minority Report (“Sentencia Previa”) suele destacar por su versatilidad al momento de actuar.

No obstante, el irlandés pudo morir prematuramente, debido al exceso de drogas y alcohol, en la década de los 2000.

En una oportunidad, Farrell reveló que había “estado borracho o drogado” desde que tenía 14 años. Aunque gracias al nacimiento de su hijo James, el intérprete pudo cambiar su vida.

Así fue el proceso de Colin Farrell para transformarse en un padre amoroso, una faceta que ni siquiera hubiera pensado que iba a vivir.

La caótica vida del galán irlandés

Colin Farrell, era el menor de cuatro hermanos y creció en un entorno de clase media, viviendo en una casa de un millón de euros.

Antes de ser “el Brad Pitt irlandés”, según proclamó Vanity Fair, Farrell soñaba con pertenecer a una banda llamada “Boyzone”. Era su sueño dedicarse a la música, pero al notar que no tenía el talento suficiente, optó por el teatro.

Luego de estudiar en la Escuela de Arte Dramático Gaiety de Dublín, el irlandés hizo carrera en Reino Unido. Haciendo los pasos típicos de un actor, intercaló apariciones en la televisión -en la serie “Ballykissangel”- y en el teatro. En dicha instancia, conoció a Kevin Spacey, que lo puso en contacto con CAA, una de las agencias de representación más importantes.

Al poco tiempo, vendría su oportunidad dorada con “Tigerland” de 2001. Y como era de esperar, el interés mediático lo convirtió en un ‘sex symbol’.

La exposición pública y los múltiples excesos, como tomar 15 pastillas de éxtasis por noche y beber Jack Daniels, causaron daño en la salud del artista, según consignó Daily Mail.

Es bien conocida la anécdota que protagonizó mientras rodaba “Minority Report”, en aquel momento Farrell -contó el actor- tuvo que repetir 56 veces una misma toma, después de una noche de juerga.

También la especulación de la prensa, que insinuaba que el irlandés corría el riesgo de caer en una clínica de rehabilitación, una situación que ocurrió, pero en un contexto totalmente diferente.

El nacimiento de James: La salvación de Colin Farrell

Lo cierto que hay un antes y un después en la vida de Colin Farrell, después del nacimiento de su primer hijo, James, que nació en 2003. El primogénito, quien es fruto de la relación con la modelo Kim Bordenave, era un bebé silencioso, que era incapaz de moverse con normalidad, un indicio que llamó la atención del actor.

El menor que nació con síndrome de Angelman, una enfermedad génetica que es incurable, implica un retraso en el desarrollo, problemas del habla y del equilibrio, discapacidad intelectual, informa la Clínica Mayo.

En ese sentido, el actor de El Pingüino, expresó en una íntima conversación con la revista People que “James era un bebé muy silencioso, no emitía ningún sonido. Pensé que me había tocado la lotería, que tenía un hijo tranquilo que no me iba a quitar el sueño”, recordó Farrell.

Pero “no alcanzaba los puntos de referencia, no podía sentarse… no podía mantenerse en pie en absoluto, así que sabíamos que algo pasaba”, indicó.

A propósito de los primeros años de vida de su hijo, Farrell describió que tareas tan simples como subir escaleras, a James le cuesta el triple de esfuerzo. Incluso describió que verlo superar sus limitaciones, es un impulso significativo en su vida.

“Fue algo muy profundo. Fue mágico. No olvidaré su cara de determinación mientras caminaba hacia mí. Caminó como seis pasitos y me derrumbé entre lágrimas, fue increíble. A muchos padres les dicen que sus hijos no van a caminar, y hay muchos niños y jóvenes adultos con Angelman en sillas de ruedas, y otros muchos que están por ahí correteando como si no hubiera un problema cromosómico en su cuerpo, y James está en un punto medio”, explicó a People.

La paternidad que cambió para siempre a Colin Farrell

El actor también tuvo un segundo hijo, Henry, con la actriz Alicja Bachleda, en el año 2009.

Tanto James y Henry, provocaron un cambio profundo en los hábitos de Farrell, que inició la rehabilitación, pensando en desintoxicarse por completo.

“Para mí, la paternidad es el mayor éxito”, expresó Farrell, cuando fue padre por primera vez. De hecho, en varias ocasiones la estrella de Miami Vice, afirmó que buscaba internarse para evitar futuras recaídas, debido a la constante presión de filmar películas.

En 2018, decidió tomarse un “descanso” después de filmar varias películas. “Lleva 12 años sobrio y quería hacer esto para asegurarse de que siga así”, dijo una fuente a la revista People. “Está tomándose un tiempo para sí mismo y haciendo una puesta a punto y un reinicio. Todo esto fue idea suya”.

La nueva vida de Colin Farrell

Lejos de las declaraciones polémicas y actitudes provocativas, como la vez que besó en la boca a una periodista en la alfombra roja de la película SWAT, el Colin Farrell de hoy es bastante distinto al de ayer.

En agosto de 2024, Farrell hizo noticia al compartir fotos con James para promocionar su recién lanzada organización sin fines de lucro, la Fundación Colin Farrell, que apoya económicamente a hijos adultos que padecen discapacidad intelectual.

Farell, que se ha transformado en un padre querendón, señalado que sufre una verdadera angustia al tener que viajar por trabajo.

“Es difícil porque viajo seis o siete meses al año. Es duro para ellos. Es duro para mí. Los extraño mucho. Llego a casa y los miro a la cara hasta el punto en que se cansan de mirarme. De verdad”, le mencionó a Ellen DeGeneres.

Mientras, en cada entrevista que concede, da muestras de haber alcanzado una madurez que no tenía cuando era joven. “Amo a mis hijos con un corazón de artista, un corazón abierto, que no le teme al dolor, que aspira a alcanzar la alegría”, le dijo a Jamie Lee Curtis, en una entrevista en conjunto, para la revista Variety.