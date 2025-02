Un video divulgado en redes sociales mostró el dramático rescate de un hombre, desmayado, desde un bote fuera de control.

El momento quedó registrado en una cámara aérea, en el cual se observa a agentes policiales trabajando para rescatar a un hombre que no respondía mientras su embarcación giraba en círculos en un lago.

El incidente ocurrió el pasado 4 de febrero en el lago DeLeon Springs en Florida. La Oficina del Sheriff de Volusia y el equipo de rescate de bomberos respondieron al llamado externo de un barco fuera de control en el lugar.

Las imágenes de la cámara aérea y posteriormente corporal publicadas por la oficina del sheriff en redes sociales, mostraron a un hombre desmayado al interior del bote.

Con tal panorama, el equipo presente en el sitio debía idear un plan rápido para intentar detener el barco, ayudar al hombre y no provocar un accidente mayor.

“Déjenlo dar la vuelta otra vez y cuando lo haga, acerquémonos a él y empujémoslo hacia ese árbol”, dice uno de los socorristas en el video.

De esta manera, rápidamente las autoridades se detuvieron junto al barco y uno de los oficiales saltó a bordo y detuvo el embarque cerca de unos arbustos.

Here's a recap from some of the crew involved in this week's rescue on Lake Dias: Citizen on Patrol Charlie McCrary, Sr. Deputy Matt Seltzer & Sgt. Brodie Hughes.

The other 2 out on this crew were Capt. Anthony Shank and Fire Rescue Acting Division Chief John Kyp. Great job all! pic.twitter.com/IeXOQF8rWg

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) February 6, 2025