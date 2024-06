En un trágico suceso en el norte de Italia, tres jóvenes amigos fueron arrastrados por las aguas desbordadas del río Natisone, tras días de lluvias torrenciales que elevaron peligrosamente el nivel del agua. Patrizia Cormos, de 20 años, Bianca Doros, de 23, y Cristian Molnar, de 25, decidieron dar un paseo por la ribera del río en la región de Friuli, cerca de Udine, sin imaginar que sería el último.

Según recogió The Telegraph, el viernes, los tres amigos, entre ellos una pareja, se aventuraron a caminar hasta una pequeña isla en medio del río Natisone. Un video compartido durante los esfuerzos de rescate muestra su último abrazo mientras las aguas los atrapaban, dejándolos imposibilitados de regresar a la orilla.

“Les lanzamos una cuerda, pero fueron literalmente tragados por las aguas en frente de nuestros ojos. Los vimos desaparecer”, relató Giorgio Basile, jefe de los bomberos provinciales de Udine.

Esfuerzos de rescate

El sábado, los cuerpos de Patrizia Cormos y Bianca Doros fueron encontrados aproximadamente a un kilómetro del lugar donde fueron vistos por última vez. La búsqueda de Cristian Molnar continúa mientras las autoridades abrieron una investigación sobre el incidente.

Una de las mujeres logró hacer una llamada de emergencia a la policía alrededor de la 1:35 pm del viernes. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar, donde un bombero les urgió a permanecer juntos desde un puente cercano mientras intentaban lanzarles una cuerda. Sin embargo, la fuerte corriente los arrastró antes de que pudieran ser rescatados.

Desde entonces, drones, botes y buzos han sido desplegados para peinar el río en busca de cualquier rastro de Cristian. Se recuperó el bolso de una de las mujeres, que contenía el móvil desde el cual se hizo la llamada de emergencia.

“Le había dicho que no fuera”

“El elemento principal no es tanto la lluvia, sino la potencia del río, las corrientes muy fuertes”, explicó Basile. “Hay gargantas, hay un reflujo de agua y, incluso para los expertos, es una tarea particularmente traicionera”.

Patrizia Cormos, estudiante de la Academia de Bellas Artes de Udine, había solicitado permiso a su madre para unirse a sus amigos después de terminar un examen. “Le había dicho que no fuera, porque estaba cansada”, expresó su madre entre lágrimas al diario italiano Corriere della Sera antes de que encontraran el cuerpo de su hija. “Pero ella me dijo ‘solo vamos a pasar el rato un poco y tomar algunas fotos. Vamos, mamá, no te enojes’”.

Bianca Doros estudiaba economía en Bucarest y había llegado a Udine unos días antes para visitar a sus padres. Su novio, Cristian Molnar, había viajado desde Austria para encontrarse con ellos.

Solidaridad de la comunidad

El alcalde de Premariacco, Michele De Sabata, expresó su condolencia en nombre de la comunidad. “Se encontraron en una situación impredecible. Los que viven en Premariacco conocen el río y cómo las condiciones pueden cambiar rápidamente. Los tres jóvenes llegaron cuando hacía sol. No podían haber sabido lo que estaba a punto de suceder. Solo tomó unos minutos”.

Las fuertes inundaciones han causado un caos generalizado en el norte de Italia, afectando áreas como Milán, Varese y Cremona en las últimas dos semanas. Tormentas violentas golpearon las regiones de Friuli y Véneto a mediados de mayo y se pronostica más lluvia en el norte de Italia esta semana.