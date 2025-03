Dawn Robinson por años fue una de las integrantes del popular grupo de R&B, En Vogue, que triunfó durante los años 90′, sin embargo, ahora reconoció que lleva un tiempo viviendo en su automóvil.

De Vogue, que comenzó con Robinson, Terry Ellis, Cindy Herron y Maxine Jones en 1989, es la responsable de éxitos como “Free Your Mind”, “Don’t Let Go” y “My Lovin’ (You’re Never Gonna Get It)”.

Su actual estado lo relató a través de su canal de YouTube, donde compartió la realidad que vive hoy en día.

Según dijo la cantante, de 58 años, tenía pensado relatar su caso cuando inició con su canal de YouTube, pero personas cercanas le recomendaron no hacerlo, ya que ella es (o era) una celebridad, por lo cual sería juzgada, recoge CNN Entertainment.

“Yo pensé: ‘Ok, ¿y qué pasa si me juzgan? ¿Y qué?’ (…) Todos somos juzgados. Así es la vida”, relató Robinson.

Tras tomarse un momento, confesó que “durante casi tres años he estado viviendo en mi automóvil (…) lo dije, ¡Dios mío, ya está afuera!”.

En su video relató que todo comenzó en 2020, cuando vivía en Las Vegas junto a sus padres, “Todo fue maravilloso, hasta que dejó de serlo”.

Durante un mes estuvo viviendo en su vehículo, hasta que su co-manager le ofreció quedarse con él en Los Ángeles, sin embargo, la realidad era que “no tenía espacio para mí”, dijo Dawn Robinson.

Finalmente, se fue a un hotel, donde estuvo unos ocho meses. Producto de los problemas para encontrar un departamento, comenzó a averiguar sobre el “car life”, donde descubrió que existe toda una comunidad de personas que deciden vivir en sus vehículos.

“Me sentí libre. Sentí que estaba en un viaje de campamento”, dijo sobre cómo se sintió en 2022, cuando comenzó con este estilo de vida.

La cantante fue clara en que comparte su historia, no para generar lástima, sino como un caso de resiliencia.

De momento no tiene pensado cambiar su actual situación. De hecho, enfatizó en que seguirá compartiéndola por sus redes sociales.