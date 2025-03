Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El ex panelista de 'Mucho Gusto', Karol Lucero, fue acusado en redes sociales de no pagar a los trabajadores de su canal de YouTube, Like Media, donde realiza entrevistas y contenido de entretenimiento. Las acusaciones surgieron tras mensajes expuestos por un creador de contenido de TikTok y la versión de su ex socio Matías Sánchez, quien lo acusó de robarle la idea del proyecto. En una entrevista con CHV, Lucero se defendió argumentando que los trabajadores saben que no recibirán remuneración y que su asistencia es voluntaria, ya que el canal no genera ingresos para pagarles. Además, explicó que al no ser una empresa, no hay contratos ni horarios establecidos, y se refirió a los colaboradores como voluntarios, comparando su situación con su experiencia no remunerada en Yingo.