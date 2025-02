El actor estadounidense Kevin Spacey, ganador de un Oscar, enfrenta una nueva demanda por agresión sexual en Londres presentada por un exactor, luego de haber sido absuelto de cargos similares hace más de un año. Según medios como Reuters y RPP, Ruari Cannon ha demandado a Spacey por su participación en películas como "American Beauty" y "Usual Suspects", además de su relación con el teatro Old Vic. El contenido exacto de las acusaciones en este nuevo caso no ha sido revelado por el bufete de abogados Fieldfisher. Además, Spacey también enfrenta otra demanda por presunto abuso sexual en Londres. Este nuevo episodio se suma a las acusaciones anteriores y al documental "Spacey Unmasked" de Channel 4, donde se presentan testimonios de hombres sobre comportamiento sexual no deseado del actor entre 1976 y 2013. A pesar de estos señalamientos, Spacey ha negado las acusaciones previas y asumió responsabilidad por su comportamiento pasado, rechazando las acusaciones exageradas en su contra.

El actor estadounidense Kevin Spacey ganador de dos Oscar, es objeto de una nueva demanda por agresión sexual en Londres, presentada por un exactor, según confirmaron los abogados que lo representan y luego que fuera absuelto hace más de un año de todos los cargos por situaciones similares en un juicio penal.

Spacey, de 65 años, fue demandado civilmente por un hombre en el Tribunal Superior de Londres el pasado miércoles, según los registros judiciales, detalla la agencia de noticias de Reino Unido, Reuters.

Según nuestro medio asociado RPP, Ruari Cannon demandó al actor por las películas American Beauty y Usual Suspects, así como también a dos organizaciones relacionadas con el teatro londinense Old Vic, donde Spacey fue su director artístico entre 2003 y 2015.

Por su parte, el bufete de abogados Fieldfisher no precisó el contenido exacto de las acusaciones presentadas por su cliente en este procedimiento civil. Además, según Reuters, Spacey también enfrenta otra demanda en Londres por presunto abuso sexual.

Documental Spacey Unmasked contra Kevin Spacey por denuncias de carácter sexual

En un documental difundido en mayo de 2024 en Channel 4 denominado Spacey Unmasked se muestran una serie de testimonios de hombres sobre situaciones que ocurrieron entre 1976 y 2013, donde el actor habría tenido un comportamiento sexual no deseado.

Para aquella oportunidad, Ruari Cannon habría acusado a Kevin Spacey de tocarlo de manera inapropiada en público en 2013 en Londres, cuando él tenía 21 años y el estadounidense 53.

Además, otros nueve hombres acusaron también al actor de comportamientos similares, lo cual negó.

“Asumo toda la responsabilidad por mi comportamiento pasado y mis acciones, pero no puedo y no asumiré la responsabilidad ni me disculparé con nadie que haya inventado cosas sobre mí o haya exagerado historias sobre mí“, dijo en una entrevista, según la agencia de noticias de Reino Unido.

“Nunca le he dicho a alguien que si me hace favores sexuales, le ayudaré en su carrera, nunca. Claramente me he relacionado con algunos hombres que pensaban que podrían avanzar en sus carreras si tenían una relación conmigo. Pero no hubo ninguna conversación conmigo, todo era parte de su plan, un plan que siempre estuvo destinado al fracaso, porque yo no estaba involucrado en el trato”, reveló en ese entonces.

Según el medio El Heraldo, el actor arremetió contra el documental, asegurando que el trabajo era un ataque unilateral realizado por “una cadena moribunda”.

“No me sentaré y seré atacado por el “documental” unilateral de una cadena moribunda sobre mí en su desesperado intento de obtener ratings. Hay un canal adecuado para manejar las acusaciones en mi contra y no es Channel 4″, dijo en ese entonces.

Otras acusaciones

El actor fue acusado por primera vez de agresión sexual en 2017, momento en el que se encontraba en la cumbre de su carrera, elogiado especialmente por su papel de Frank Underwood en la exitosa serie de drama House of Cards, de la cual fue posteriormente eliminado.

También fue acusado de agresiones sexuales en Estados Unidos, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986, pero el actor fue declarado en 2022 no culpable por un tribunal civil de Nueva York.

Posteriormente, en julio de 2023, tras un mes de un proceso mediático en Londres, Kevin Spacey fue absuelto de las acusaciones de agresiones sexuales presentadas contra él por cuatro hombres.