El actor, Kevin Spacey, rompió en llanto durante su entrevista con Pierce Morgan, al revelar que su casa en Baltimore está siendo embargada por las deudas, luego que iniciara una serie de juicios por denuncias de abuso sexual en contra de distintas personas.

El actor de 64 años, quien ganó un premio Óscar por “Belleza Americana” (1999), fue absuelto en 2023 por una serie de delitos sexuales que denunciaron cuatro hombres, por hechos que habrían ocurrido entre 2001 y 2013.

También ganó una demanda civil tras una acusación de insinuación sexual no deseada a un menor durante una fiesta en 1986.

Cuando Morgan, el mismo que entrevistó a la acosadora que inspiró el caso real de “Bebé Reno”, le preguntó a Spacey dónde vive ahora, el actor se emocionó hasta las lágrimas.

“Bueno, es gracioso que hagas esa pregunta, porque esta semana, el lugar donde he estado viviendo en Baltimore, está siendo embargado”, respondió Kevin, según se puede ver en partes de la entrevista que compartió Pierce Morgan en la plataforma X (Twitter).

Kevin Spacey breaks down as he tells Piers Morgan he's lost his home and now owes 'many millions' in legal bills.

