Las autoridades sanitarias de Japón están elevando la alarma mientras el país enfrenta un fuerte aumento en las infecciones por una variante poco común de estreptococo, conocida popularmente como ‘enfermedad carnívora’. Esta cepa está demostrando ser especialmente peligrosa, con una tasa de mortalidad del 30%, instando a la población a tomar medidas higiénicas y preventivas de manera rigurosa.

Según datos del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID), en 2023 se registró un récord de 941 pacientes con infecciones estreptocócicas invasivas graves (TSLS), y en lo que va de este año ya se han contabilizado 517 casos. Esto marca un triple aumento en comparación con el mismo período del año anterior.

Tokio, epicentro del brote, ha reportado 88 casos, la mayoría de los cuales están siendo tratados en cuarentena. El incremento es particularmente significativo en el área de Kanto, donde se encuentra la capital japonesa. Además, se ha observado un aumento en otros países como Suecia, Argentina y Canadá.

Las infecciones por estreptococos pueden derivar en el síndrome de choque tóxico estreptocócico (STSS), con una tasa de mortalidad del 30 %. Este síndrome, provocado principalmente por estreptococo del grupo A, puede manifestarse con síntomas como dolor en las extremidades o fiebre. La rápida progresión de la enfermedad, que en algunos casos puede causar necrosis en las extremidades, la ha hecho conocida como la ‘bacteria carnívora’.

