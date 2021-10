El poliamor es definido como una relación amorosa entre 3 o más personas, de forma simultánea. Diversos medios desde Europa, para el mundo, han explicado sus características y hasta guías para entender esta tendencia.

No obstante, Madi Brooks ha roto los parámetros convencionales, por así decirlo, de esta práctica, al compartir a su esposo con su madre. Así lo anunció en la red social del momento. La tiktoker colgó un video en su cuenta madibrooks567 donde explica esta “filosofía Swinger” en su vida.

“Mi madre y yo somos swingers y es genial, ¿sabes por qué? Porque cuando no estoy de humor puedo dejar que mi marido tenga relaciones con mi madre. Sí, soy ese tipo de esposa”.

La aseveración fue acompañada de detalles un poco más íntimos. Por ejemplo: la frecuencia con la que deja a su pareja tener relaciones sexuales con su madre.

“Dejo que mi esposo duerma con mi mamá dos veces por semana”, aseguró la profesora de escuela que prefiere no dar detalles del aula en la que imparte conocimiento, pero no reparó en hacer pública su verdad en la red social que, por cierto, tiene como preferencia a un público que va desde el preadolescente, hasta adultos que gastan horas de su vida enterándose de historias como esta.

Sus padres fueron Swingers y también comparte al esposo con su hermana

El video de Madi Brooks es uno de los más virales de TikTok. Sobran los motivos para que las personas lo reproduzcan millones de veces, desde su lanzamiento, y hasta medios británicos como la BBC, hayan hecho eco de esta historia.

El ambiente, como condicionante para la vida de las personas y sus costumbres, juega un papel determinante en este caso. Los padres de Madi fueron Swingers desde que la joven maestra era una niña. Ese ejemplo en su hogar hace que ella vea las cosas desde una óptica normal y extiende la costumbre de practicarlo en su vida marital.

Su hermana también entra en este esquema poliamoroso. De vez en cuando, se suma a la ecuación de poliamor en la familia cuando Madi le permite acostarse con su esposo. Es decir, no solo comparte pareja con su progenitora.

Cabe mencionar que el esposo de la joven y su madre, mantienen intercambios sexuales con otras parejas Swinger, lo que expande el círculo de este neologismo. De ahí, que las miles de interacciones comentando su publicación, sean tan variadas como su forma de vivir el amor.

Al cierre de esta nota, el video de Brooks junto a su madre, una mujer de apariencia juvenil, estaba cerca de las 10 millones de reproducciones.

En otra de las imágenes más comentadas, muestra a una parte del círculo amoroso conformado por Madi, su hermana y otro sujeto que no es su esposo. En otras, ya aparecía la madre de Madi, siendo abrazada por su yerno, de forma sugerente, para hacer su caso de opinión pública y, sobre todo, de debate.

El círculo de “poliamor” se pone más polémico

No conforme, al parecer, con el alcance de la viralización de su video inicial, la joven maestra Madi Brook lanzó un nuevo registro audiovisual, mostrando ya no sólo a su madre y a su esposo. Esta vez, incluyó a la pareja de su progenitora, dejando entrever que los 4 están inmersos en el juego del poliamor.

“¿Saben por qué me gusta ser una swinger con mi madre? Porque podemos compartir juguetes. Ese tipo de hija soy”, asegura Madi en el otro video.

Su madre interviene, brevemente, dándole un beso en la mejilla y asegurándole “Te quiero, cariño”.

La nueva publicación en la referida red social tiene mucho menos alcance que la que dio origen a toda la viral historia. No obstante, deja claro que la joven no tiene temor a las consecuencias que pueda traerle este asunto, no solo en las críticas que algunas personas le han hecho saber en sus contenidos publicados.

Aún no se sabe si sus manifestaciones poliamorosas le han significado problemas en la escuela donde imparte clases. Es algo que prefiere mantener en reserva, contrario a su vida sexual.