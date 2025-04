¿Te imaginas cómo es el sonido más terrorífico del mundo? Para algunos puede ser de algo sobrenatural, otros de algo que les provoque tanto miedo, que los puede dejar paralizados. Sin embargo, algunos provienen de los rincones más insospechados.

El que para muchos es considerado el sonido “más terrorífico del mundo”, lleva por nombre “silbato de la muerte azteca” y no es humano.

En 1999, un esqueleto decapitado fue descubierto en el templo de Quetzalcóatl, cerca de la Ciudad de México. En la mano tenía un pequeño silbato que, según Esquire, suele llamarse ehecachichtli. Se supone que está relacionado con los sacrificios, en específico, humanos.

Su sonido es lo más parecido a un grito, un grito inquietante que podría haberse utilizado durante dichos rituales.

Una investigación de la Universidad de Zúrich, publicado en 2024, estudió el sonido que produce el silbato y arrojó que no se parece a ningún otro conocido.

Y no solo eso, sino que además tiene un efecto en las personas. “Los silbatos tienen una construcción muy singular (…) y no conocemos ningún instrumento musical comparable de otras culturas precolombinas o de otros contextos históricos y contemporáneos”, dijo a través de un comunicado Sascha Frühholz, recoge el medio.

La investigación arrojó que el “silbido de la muerte” se asociaba a emociones negativas y sonidos naturales, como por ejemplo gritos de primates. Además, otro estudio arrojó que el silbido activa una zona del cerebro asociada al simbolismo.

El silbato tiene dos cámaras opuestas construidas para perturbar el flujo de aire y crear el sonido, parecido a un grito humano.

Referencia:

Frühholz, S., Rodriguez, P., Bonard, M. et al. Psychoacoustic and Archeoacoustic nature of ancient Aztec skull whistles. Commun Psychol 2, 108 (2024).