El reconocido rapero Snoop Dogg y su esposa Shante Broadus han dado inicio a una subasta de objetos personales llamada “The Shiznit” en colaboración con el mercado en línea The Realest, ofreciendo a los fans la oportunidad de adquirir piezas únicas de la historia del hip-hop y del legado del artista. Entre los artículos destacados se encuentran un trofeo del premio West Coast Players Ball de 2005, una chaqueta de cuero del equipo de fútbol Karl Kani All Star, y un particular “porro” sin terminar del propio Snoop Dogg, preservado en resina y autenticado por un verificador el 27 de marzo de 2024. El objeto, denominado “Snoop Dogg Smoked Blunt”, se encuentra actualmente en subasta y ha alcanzado hasta el momento los 1.915 dólares.