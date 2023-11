Medios en Estados Unidos dieron cuenta de una insólita situación en Minnesota, donde un libro fue devuelto a una biblioteca pública con un retraso de más de 100 años, ya que había sido sacado en 1919.

Se trata de la edición de 1910 de Famous Composers vol. 2, que fue prestado por la Biblioteca local de Saint Paul en el mencionado año.

De acuerdo a lo que relató CNN, el escrito fue encontrado por un usuario en el condado de Hennepin, mientras estaba guardando las cosas de su fallecida madre.

La directora del recinto, Maureen Hartman, indicó que son más de 100 los libros que aún se encuentran perdidos de aquella biblioteca.

Esto debido a que, en 2019, decidieron suspender todos los cargos y multas hacia personas que se hubiesen apropiado de material con anterioridad.

This week, a book that was checked out over 100 years ago was finally returned to the Saint Paul Public Library! This 1902 edition of “Famous Composers vol. 2” by Nathan Haskell Dole was found by a patron in Hennepin County while sorting through their mother’s belongings. pic.twitter.com/b3ypL6lXxF

— Saint Paul Public Library (@stpaullibrary) November 17, 2023