Un joven gay sorprendió a miles de personas en Australia al contar en un programa de radio de aquel país que descubrió que su padre, un hombre homofóbico con quien no tenía una buena relación, tenía un perfil en la red social Grindr, la principal en el mundo de encuentros entre la comunidad LGBT+.

De acuerdo a lo que relató 7news, el muchacho tiene 27 años y se llama Jacob. A comienzos de agosto él llamó hasta el programa radial Kyle Sandilands and Jackie O’s radio show, para contar la historia.

Según su relato, sus padres tienen 30 años de matrimonio y, en todo ese tiempo, no hubo atisbos de problemas mayores.

No obstante, la relación de él con el progenitor nunca fue buena, debido a que el adulto en su momento no aceptó que él fuera homosexual.

Fue así como, a fines de Julio, Jacob comenzó a revisar perfiles en la mencionada aplicación. Todo iba bien hasta que halló uno con la foto de su progenitor.

Padre homofóbico en Grindr

“Hice clic para saber un poco más, pero en un comienzo pensé que se trataba de un perfil falso”, expresó.

Por lo anterior decidió hablar con la personas, desde una cuenta oculta, para conocer la verdad.

“No estaba coqueteando con él, solo entablé una conversación normal, le dije que me gustaba su foto y le pregunté de dónde era. Luego, le pedí una foto de su rostro y cuando la envió, era mi papá”, expresó.

“Yo soy muy abierto de mente, no me importa si es gay, solo quiero que no le mienta a mi madre. Quedé en shock”, agregó.

Hay que señalar que, sobre el final, Jacob indicó que logró reconciliarse con su padre tiempo atrás, aunque de todas formas él no acepta a sus parejas del mismo sexo.