Un extraño hecho se registró en la ciudad de Tulsa, Oklahoma (Estados Unidos), cuando un grupo de rescatistas desplegaron a todo su personal y equipamiento para “recatar” a un hombre que yacía acostado sobre un zona arenosa en un río que cruza la ciudad.

Según informaron las autoridades locales, diversas personas que pasaron por el lugar habrían reportado un “cadáver” en la zona, generando un rápido operativo para desplazarse al lugar y resolver la historia del hombre que flotaba.

“Respondimos a los informes de ‘un cuerpo en el río’. Lanzamos un bote y descubrimos que el hombre estaba tirado en el agua (…) El río es bajo, pero aún así es potencialmente peligroso en algunas áreas”, indicaron los rescatistas a un medio local.

Sin embargo, la historia dio un rotundo giro cuando el grupo de rescate se dirigió hacia el “cuerpo” y al intentar moverlo este se levantó rápidamente y advirtió a los hombres que sólo se había queda dormido mientras tomaba sol en el lugar.

El episodio que quedó registrado por algunos testigos, fue posteado por el mismo equipo de bomberos de Tulsa a través de su cuenta de Twitter, escribiendo que “descubrimos que el hombre estaba tirado en el agua. El río es bajo, pero aún potencialmente peligroso en algunas áreas. Manténgase a salvo y encuentre formas alternativas de mantenerse fresco”.

Tras lo ocurrido, bomberos le indicó al hombre que debía retirarse del lugar, debido a que podía correr algún riesgo.

No obstante, el video tuvo varias reacciones de usuarios quienes “sugirieron” que el equipo de rescate debiese contar con un dron y equipo especializado, para así evitar montar un operativo completo para rescates que muchas veces resultan falsas alarmas.

Ante esto, los rescatistas concluyeron que “no tenemos personal que se encargue únicamente de operar el dron. Nuestros operadores tienen otras responsabilidades y no siempre pueden responder. Siempre estamos buscando formas de mejorar y nos encantaría tener un operador dedicado, pero el presupuesto no lo permite en este momento”.

TFD, @TulsaPolice & @EMSAOK responded to reports of “a body in the river.” We launched a boat and discovered that the man was just laying in the water. The river is low, but still potentially dangerous in areas. Please stay safe and find alternate ways to stay cool! #imokay pic.twitter.com/7B4SBzlLG5

— Tulsa Fire Dept. (@TulsaFire) August 18, 2021