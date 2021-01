No cabe duda que 2020 fue uno de los años más difíciles por los que atravesó el mundo en las últimas décadas, el cual estuvo marcado por la pandemia y conflictos sociales en las potencias globales.

Toda esta época de “cambios” dio notoriedad a un científico estadounidense, nacido en la antigua Unión Soviética, llamado Peter Turchin. Su relevancia está en que él, en 2010, había presagiado que el año que recién pasó sería “calamitoso”.

Todo aquello fue expuesto en un reporte realizado para la revista Nature, en la cual se explica que todo es parte de un ciclo de problemáticas sociales que no acabarán en 2021, año que tampoco califica como positivo.

Según detalla El País, Turchin nació en territorio soviético en 1957 y llegó a América a inicios de la década de los 80. Una vez allí, destacó por crear modelos matemáticos y aplicarlos al campo de la biología.

Tuvo una extensa carrera como académico de la Universidad de Connecticut (EEUU), donde también impartió ramos ligados a su gran pasión: la Historia Moderna y Contemporánea.

En una entrevista dada a Vice en abril de 2020, el científico sostuvo que no trabaja para ninguna organización internacional, y que los últimos años los ha dedicado a elaborar un sofisticado modelo matemático que procesa datos de 100.000 años atrás.

Esto implica además realizar un análisis exhaustivo para identificar patrones significativos en ese periodo de tiempo.

“Con eso es posible deducir principios generales que expliquen el funcionamiento y la evolución en el tiempo de las sociedades históricas”, sostuvo.

Por ahora sus estudios se han basado en lo que ocurre dentro de Estados Unidos, elaborando la conclusión de que en aquel país cada 50 años se desarrollan procesos de inestabilidad política y crisis sociales.

Para aquello, señala, tomó como ejemplo la serie de hechos ocurridos entre los años 1870, 1920 (Gran Depresión) y 1970 (Guerra Fría).

En ese entonces, Turchin ya sostenía que los sucesos que estaban ocurriendo en aquella nación, propios de la pandemia, no le estaban dando la razón a él, sino que al modelo que había estado trabajando.

No obstante, también aclara: “Nadie puede estar completamente seguro de lo que va a suceder. El futuro no puede predecirse en un sentido absoluto”.

2021

Turchin jamás advirtió la llegada de una pandemia para 2020, pero sí sostuvo que aquel año estaría marcado por un profundo proceso de cambios sociales en las grandes potencias, aventurándose a exponer que muchas naciones “estarían al borde del abismo”.

No obstante, para el científico este 2021 no sería del todo alentador, adelantando que de no existir soluciones concretas muchos países “darían el paso definitivo para caer en ese abismo”.

Sin ir más lejos, para el biólogo el año que recién comienza podría estar contextualizado por una creciente inestabilidad política que, al menos en Estados Unidos, podría conducir al quiebre definitivo de todo el sistema.

Por otro lado, Turchin sostiene que ni siquiera la reciente victoria de Joe Biden en ese país podría detener una posible ola de violencia, que podría desencadenar una guerra civil en los próximos años.

“Las elecciones no cambian nada sustancial, la convulsa marejada de fondo que conduce a la inestabilidad y el potencial desastre permanece intacta”, concluyó.

Para el experto, todas estas época abarcan una cantidad importante de años, transformándose en procesos cíclicos. Por lo tanto, no sería extraño que este periodo de “turbulencias” pudiera superarse recién en cinco o seis años.

Por ahora, declaró a Vice, lo único que queda es esperar.