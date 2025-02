Por temperaturas máximas de hasta 40°C, la autoridad emitió una Alarma Meteorológica -la más alta- en las regiones del Maule y Ñuble para este fin de semana, la que se suma a la Alerta que incluye a las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

En concreto, el anuncio de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), “Evento Extremo de Altas Temperaturas“, es válido para las jornadas de este sábado 8 y domingo 9 de febrero, debido a una dorsal en altura, acorde al pronóstico del tiempo.

Alarma Meteorológica por Evento Extremo de Altas Temperaturas

Previo al anuncio de Alarma Meteorológica, la DMC ya había advertido de los eventos de altas temperaturas que se anuncian para este fin de semana en varias regiones de la zona central de Chile.

Primero, la autoridad anuncio una Advertencia Agrometeorológica, válida para zonas rurales, por temperaturas máximas de hasta 40° C en la precordillera del Maule y el Ñuble. Luego, siguió la Advertencia Meteorológica, que se extiende desde la región de Valparaíso hasta el Ñuble.

Luego hubo otro llamado de alerta más, pero esta vez desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que emitió Alerta Roja por calor extremo en 4 regiones: Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble junto al Aviso de “Evento Extremo de Altas Temperaturas”.

Por último, la más reciente Alarma Meteorológica, que afirma que la zona del valle y precordillera del Maule podrían registrar máximas entre 37° y 39° C el sábado 8 de febrero, y de 36 a 38° C el domingo 9. En tanto, en el Ñuble, los termómetros podrían subir hasta 36 o 38° el sábado, y 38 o 40° C el domingo.

#Alarma AAA1/2025: [06/feb 14:36] Evento Extremo de Altas Temperaturas en zonas de las regiones del Maule y Ñuble https://t.co/NlSvEk3q9b pic.twitter.com/iuGIV0T27d — MeteoChile (@meteochile_dmc) February 6, 2025

¿Hasta cuándo durará la ola de calor en Chile?

Si bien, los distintos anuncios de altas temperaturas extremas afectan a 5 regiones específicas, otras ciudades de Chile también sufrirán termómetros con máximas inusuales. Por ejemplo, en Concepción, en el Bío Bío, se esperan hasta 28° C, mientras que en Temuco 30° (Araucanía) y otros 31° C en Osorno (Los Lagos).

¿Pero hasta cuándo habrá que soportar este calor? Según lo explicado por Meteored, este evento meteorológico de altas temperaturas está provocado por una cúpula de calor generada por una circulación anticiclónica de altura y una corriente en chorro.

De este modo, explican que el descenso de temperaturas comenzará el lunes 10 de febrero, cuando un sistema frontal en la zona austral debilite el bloqueo atmosférico. Un anticiclón en el océano impulsará aire frío hacia el centro y sur del país, reduciendo las máximas entre 5 y 7 ºC en Los Lagos y Los Ríos.

Para el martes 11, el alivio térmico se consolidará en la zona central, con temperaturas entre 29 y 31 ºC, mientras que en el sur oscilarán entre 20 y 25 ºC. Sin embargo, sectores interiores del valle central, desde Santiago hasta Chillán, seguirán con máximas entre 30 y 33 ºC durante el inicio de la semana.