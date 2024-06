Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La PDI alertó sobre una nueva estafa telefónica que usa una llamada que invita a agregar a WhatsApp. Aunque no hay denuncias confirmadas, se advierte que la finalidad es llevar a la víctima a situaciones riesgosas a través de mensajes fraudulentos. Se insta a la ciudadanía a no seguir las instrucciones, denunciar y no interactuar con este tipo de llamadas para evitar ser parte de la estafa.