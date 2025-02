Pocas veces la canción que representará a Chile en el Festival de Viña del Mar ha causado tanto revuelo o dado de que hablar como “Infernodaga”, la que interpretará Dani Ride este 2025 sobre la Quinta Vergara.

La interpretación, la letra y el video de la composición del ex chico Yingo, han sido duramente criticadas por un sector político de derecha en nuestro país, agregando al cardenal Fernando Chomalí, que la tildó de ser una “blasfemia”.

¿Pero qué dice la canción, qué muestra su videoclip, por qué ofende a un sector de la población, y qué dice su intérprete de toda esta polémica?

La primera alerta de que un grupo de personas no les parecía bien que “Infernodaga” de Dani Ride fuera la canción para representar a Chile en el concurso internacional del Festival de Viña del Mar 2025 llegó desde el Partido Republicano (PR).

Andrés Solar, concejal de comuna de la Ciudad Jardín, afirmó a fines de enero pasado que “la canción que representa a Chile da vergüenza. Hoy sólo puedo decir que le vaya pésimo. Es una canción donde se hace burla de muchos de nosotros, los creyentes”, expuso.

“Llena de actos blasfemos y sacrílegos, como la cruz, la quema de la Santa Escritura, y riéndose también de nuestra Virgen María”, agregó.

Por su parte, el cardenal Fernando Chomalí dijo en redes sociales que se trata de “una blasfemia” y que, “en nombre de la libertad de expresión y el arte se le pega una gran bofetada a millones de cristianos”.

Ahora, se sumó el líder del PR, el candidato presidencial José Antonio Kast, quien en su cuenta de X, afirmó que “el Festival de Viña es una fiesta familiar y el orgullo de Chile. Este año será el escenario de lo peor de la cultura identitaria frenteamplista: Sacrilegio y perversión cultural”.

El creador e intérprete de “Infernodaga” es José Daniel Día, o Daniel Riderelli, hoy conocido como Dani Ride, quien, en el 2017 debutó en el circuito artístico con su primer single como solista, “Quiero“, 4 años después de que se acabara Yingo, el programa juvenil de TV donde logró cierta fama.

“Antes de ‘Yingo’ yo ya subía material a YouTube, básicamente covers. Los borré, porque quería deshacerme de la imagen de coverista”, dijo el músico en una entrevista de La Cuarta, recogida en su momento por BBCL.

Tal como mencionó en conversación con BioBioChile, en un inicio el tema no estaba destinado a ser una canción, sino que era una carta a su madre, pero pronto se convirtió en una balada y mutó en una pieza pop.

“Yo quería dedicársela a mi madre y a mi abuela, como diciéndoles lo mucho que yo había sufrido en mi proceso de salida de closet“, relató.

Sobre las críticas, afirmó: “Yo represento a la comunidad LGBTIQ+, pero mi música también se abre a muchas otras posibilidades. Hay muchas mujeres, personas, que se han visto enfrentadas a un juicio valórico y moral muy enfocado desde lo conservador”, añadió.

A lo que continuó: “Si las personas se quieren enfocar desde ese lugar, no tengo nada que hacer. No me puedo hacer responsable de lo que las otras personas malinterpreten de mi canción. Yo no voy a representarles a ellos desde ese lugar“, zanjó.

La competencia internacional del Festival de Viña 2025 comienza el próximo domingo 23, donde Dani Ride será el encargado de representar a Chile.

Existo entre este montón de acertijos

Me piden que no pierda el tino

Yo pido por mi claridad

Y miro un cuerpo tallado sin juicio

Un Aura encendida, un camino

Que ya decidí transitar

Lo siento pero cuando me besa

Arde y me quema,

El cielo sabe infernal

Y aunque me traiga guerra y condena

Elijo romper mi antifaz

Si el paraíso es así

La infernodaga entierro en mi

Lo siento pero cuando me besa

Se abre una puerta que da luz a mi oscuridad

No llores, no llores por mi Flor de Lirio

Tú sabes que no lo he elegido

Que tu ley me hace un criminal

Yo ruego que mi sacrificio sea visto

Cómo un desafío a tu juicio

Y que alumbre a quien cruce este umbral

Lo siento pero cuando me besa

Arde y me quema,

El cielo sabe infernal

Y aunque me traiga guerra y condena

Elijo romper mi antifaz

Si el paraíso es así

La infernodaga entierro en mi

Lo siento pero cuando me besa

Se abre una puerta que da luz a mi oscuridad

Madre nuestra que estás conmigo

de tu cuerpo fértil venimos

sea tu reino en nosotres

como nosotres solo existimos

yo te perdono tu me perdonas

somos así las personas

distintamente especiales

sagradas simples mortales

Sacrilegio Sacrilegio

abandono su desprecio

mi terapia mi belleza

Y Cuando me besa fuerte

Entro en el cielo

entro en la zona

donde me elevo

y me amo por horas

Cuando me besa fuerte

Lo siento pero cuando me besa

Arde y me quema,

Lo siento pero y aunque me traiga guerra y condena

Elijo romper mi antifaz

Si el paraíso es así

La infernodaga entierro en mi

Lo siento pero cuando me besa

Se abre una puerta que da luz a mi oscuridad