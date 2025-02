El candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, calificó como un "sacrilegio" y "perversión cultural" la canción que el músico Dani Ride presentará en el Festival de Viña 2025, llamada Infernodaga. Kast criticó en redes sociales la elección de la canción, tuiteando que es un insulto a la cultura chilena y no representa a millones de chilenos. Por su parte, Dani Ride respondió a las críticas, destacando que su música se abre a diversas posibilidades y que no se puede responsabilizar por las interpretaciones conservadoras. Además, autoridades religiosas como el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí, también condenaron la canción, calificándola de blasfemia y lamentando que se ofenda a la fe cristiana en un evento como el Festival de Viña.

El candidato presidencial de Republicanos, José Antonio Kast, calificó como un “sacrilegio” y “perversión cultural”, la canción que el músico Dani Ride presentará en la competencia internacional del Festival de Viña 2025.

Así lo aseguró el abanderado presidencial derechista en sus redes sociales, a propósito del tema, titulado Infernodaga, que el cantante presentará en el certamen internacional, en representación de nuestro país.

“El Festival de Viña es una fiesta familiar y el orgullo de Chile. Este año será el escenario de lo peor de la cultura identitaria frenteamplista: Sacrilegio y perversión cultural”, tuiteó.

“Un insulto a nuestra cultura que no representa a millones de chilenos”, agregó José Antonio Kast por la canción de Dani Ride.

El Festival de Viña es una fiesta familiar y el orgullo de Chile. Este año será el escenario de lo peor de la cultura identitaria frenteamplista: Sacrilegio y perversión cultural. Un insulto a nuestra cultura que no representa a millones de chilenos. pic.twitter.com/UB6abYY9Kz — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) February 12, 2025

BioBioChile consultó en su momento al cantante sobre las críticas que ha recibido por su canción, a lo que respondió que “Yo no correspondo a lo arquetípico que se ve en televisión”.

“Yo represento a la comunidad LGBTIQ+, pero mi música también se abre a muchas otras posibilidades. Hay muchas mujeres, personas, que se han visto enfrentadas a un juicio valórico y moral muy enfocado desde lo conservador”, señaló Dani Ride.

“Si las personas se quieren enfocar desde ese lugar, no tengo nada que hacer. No me puedo hacer responsable de lo que las otras personas malinterpreten de mi canción. Yo no voy a representarles a ellos desde ese lugar”, enfatizó el cantante.

Recordemos que la canción ha sido duramente cuestionada además por autoridades religiosas, como el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí.

“Una blasfemia representará a Chile en el Festival de Viña 2025. En nombre de la libertad de expresión y el arte se le pega una gran bofetada a millones de cristianos”, dice el posteo que publicó en sus redes sociales.

“Sólo queda poner la otra mejilla y perdonar porque no saben lo que hacen. Y todo por un minuto de fama! Triste!”, tuiteó.