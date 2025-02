"Una blasfemia": Cardenal Chomalí se va contra canción que representará a Chile en el Festival de Viña

En duros términos se refirió el cardenal Fernando Chomalí, a la canción que representará a Chile en la competencia internacional del Festival de Viña del Mar 2025.

“Una blasfemia representará a Chile en el Festival de Viña 2025. En nombre de la libertad de expresión y el arte se le pega una gran bofetada a millones de cristianos”, dice el posteo que publicó en sus redes sociales.

También, agregó que “Sólo queda poner la otra mejilla y perdonar porque no saben lo que hacen. Y todo por un minuto de fama! Triste!”.

Esta no es la primera vez que Dani Ride recibe críticas por la letra y video de “Infernodaga”, canción que será parte de la competencia.

Andrés Solar, concejal de Partido Republicano por la comuna de Viña del Mar, se fue con todo en contra de la canción, asegurando en una sesión del Concejo Municipal que “La canción que representa a Chile da vergüenza. Hoy sólo puedo decir que le vaya pésimo. Es una canción donde se hace burla de muchos de nosotros, los creyentes”.

“Llena de actos blasfemos y sacrílegos, como la cruz, la quema de la Santa Escritura, y riéndose también de nuestra Virgen María (…) Esta canción no me representa, tanto a mí como muchos otros chilenos. Dios perdona a este artista”, añadió el concejal.

BioBioChile consultó en su momento al cantante sobre las críticas que ha recibido por su canción, a lo que respondió que “Yo no correspondo a lo arquetípico que se ve en televisión”.

“Yo represento a la comunidad LGBTIQ+, pero mi música también se abre a muchas otras posibilidades. Hay muchas mujeres, personas, que se han visto enfrentadas a un juicio valórico y moral muy enfocado desde lo conservador (…) Si las personas se quieren enfocar desde ese lugar, no tengo nada que hacer. No me puedo hacer responsable de lo que las otras personas malinterpreten de mi canción. Yo no voy a representarles a ellos desde ese lugar”, enfatizó el cantante.