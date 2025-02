Dani Ride, representante de Chile en Viña 2025, sobre críticos: "No voy a representarlos a ellos"

A comienzos de diciembre pasado se anunció oficialmente que el cantante chileno, Dani Ride, sería el encargado de representar a Chile en la competencia internacional.

La canción elegida fue Infernodaga, tema publicado hace tres años por el artista en colaboración con Mariel Mariel. No obstante, ahora presentará una versión en solitario.

Tal como mencionó en conversación con BioBioChile, en un inicio el tema no estaba destinado a ser una canción, sino que era una carta de Ride -cuyo nombre de pila es José Daniel Díaz- a su madre, pero pronto se convirtió en una balada y mutó en una pieza pop.

“Yo quería dedicársela a mi madre y a mi abuela, como diciéndoles lo mucho que yo había sufrido en mi proceso de salida de closet“, relató.

Por ello, cuando fue seleccionado por la organización para representar al país, estalló en euforia, según dejó ver en sus redes sociales.

Y es que, como relató el artista a BBCL, cuando era pequeño solía jugar en el patio de su casa imitando a los cantantes que pasaban por el Festival de Viña.

“Lo soñaba harto, porque quería mostrarle a mi abuela que habíamos conseguido uno de los sueños que tenía de cuando era chiquitito, porque yo jugaba en el patio de su casa al Festival de Viña en una media agua que tenía desarmada“, contó.

A lo que sumó: “Ella me miraba jugar y me decía ‘hijo, algún día te voy a ver en el Festival de Viña y voy a ser la primera en estar gritando ahí’. El sueño se cumplió, mi vieja por suerte está viva, esperemos también que alcance a verlo, deseo de todo corazón que alcance a verlo porque le está costando”, confesó.

Sin embargo, en medio de esta alegría, Dani Ride ha sido blanco de críticas. Sin ir más lejos, un integrante del concejo municipal de Viña del Mar se lanzó contra el artista e incluso pidió que le “vaya pésimo”.

Se trata del representante del Partido Republicano, Andrés Solar, quien declaró: “La canción que representa a Chile da vergüenza. Hoy solo puedo decir que le vaya pésimo. Es una canción donde se hace burla de muchos de nosotros, los creyentes. Llena de actos blasfemos y sacrilegios (…) Dios perdona a este artista”.

Respecto a este tipo de críticas, se refirió Dani Ride en conversación con nuestro medio, donde dejó en claro que aunque la canción tiene un significado más amplio, tampoco busca representar este tipo de pensamiento.

“Hay muchos grupos de muchos sectores de Chile que no son representados en los medios, entonces por eso también se ha generado cierta polémica”, reconoció. “Yo no correspondo a lo arquetípico que se ve en televisión”, afirmó.

“Yo represento a la comunidad LGBTIQ+, pero mi música también se abre a muchas otras posibilidades. Hay muchas mujeres, personas, que se han visto enfrentadas a un juicio valórico y moral muy enfocado desde lo conservador”, añadió.

A lo que continuó: “Si las personas se quieren enfocar desde ese lugar, no tengo nada que hacer. No me puedo hacer responsable de lo que las otras personas malinterpreten de mi canción. Yo no voy a representarles a ellos desde ese lugar“, zanjó.

La competencia del Festival de Viña comienza el próximo domingo 23, donde Dani Ride será el encargado de representar a Chile en la competencia internacional, mientras que Metalengua lo hará en la folclórica.