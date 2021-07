Los beneficios de los cítricos, las frutas que dominan en invierno

Visitas:

Los cítricos son uno de los tipos de vegetales que reinan en el invierno, y son los favoritos de muchos para cuidar la salud y protegerse de resfriados.

Además, por su rico sabor son un snack ideal para comer durante el día, en especial a la hora del almuerzo.

Si tú te cuentas entre los amantes de las naranjas, limones, mandarinas, pomelos y otros cítricos, aquí te contamos los beneficios que pueden entregar a tu salud.

Tienen mucha vitamina C, antioxidante que promueve la cicatrización y previene resfríos graves

Una de las ventajas más conocidas de esta clase de frutos, es que traen mucha vitamina C, la que es vital para el crecimiento y reparación de tejidos en nuestro cuerpo, por ejemplo la cicatrización de heridas. También es antioxidante, lo que contribuye a prevenir e envejecimiento prematuro, así como varias enfermedades crónicas, tal como informa la enciclopedia médica MedlinePlus.

Además, y la razón principal por la que es tan famosa como suplemento invernal, es que pueden ayudar a tener resfriados más cortos y más leves, aunque en realidad no impiden que nos contagiemos, como algunos piensan.

Ayudan a bajar el colesterol, a absorber el hierro y a la digestión

Otros beneficios de los cítricos es que son altos en flavonas polimetoxiladas, lo que puede ayudar a combatir el colesterol alto, según el diario español La Vanguardia.

Asimismo, estas frutas pueden contribuir a que se absorba mejor el hierro de otros alimentos, así que es ideal para comer junto a legumbres, por ejemplo.

En cuanto a la digestión, son prebióticos, lo que significa que pueden potenciar un buen tránsito intestinal.

Mito: no adelgazan

Una dieta que se ha popularizado en los últimos años es tomar agua con limón o jugos y batidos con cítricos, ya que muchas personas creen que eso ayuda a adelgazar.

Ese supuesto beneficio es falso, así lo indicó Laura González, nutricionista en España, a la agencia EFE: “Es verdad que hay muchos seguidores de esta práctica, pero no es más que un mito que hay que desterrar“.

Igualmente advierte que aquellos “néctares y otras bebidas de fruta que no contienen 100% frutas, contengan o no azúcares añadidos, no entran en las recomendaciones (…) por lo que deben evitarse”.

Por lo anterior, consumir dichos productos en exceso, podría aumentar la cantidad de azúcar que comemos, lo que es perjudicial para la salud.