Sobre todo en tiempos de pandemia, en los que la mayoría ha alcanzado niveles históricos de cansancio y estrés, no es extraño que las personas enfrenten sus días en “modo zombie”.

Para llegar hasta el fin de la jornada con algo de pila, muchos se escudan con tazas de café, bebidas energéticas, comida alta en azúcares y tratando de pensar en positivo… pero, a veces, nada parece elevar los niveles de energía.

Y es que, lo que muchos desconocen, es que una cantidad considerable de causas que te drenan la vitalidad tienen su origen en situaciones bastante comunes pero que suelen pasar desapercibidas.

Así lo explicó la página especializada Psychology Today, la cual enlistó una serie de razones poco conocidas por las que siempre te sientes cansado y que debes tener en mente.

A continuación, te dejamos con un resumen que explica cada una de éstas.

1. Tuviste una conversación difícil y tensa o se avecina una

¿Cuántas veces has sentido un estrés intenso por conversaciones pendientes en el trabajo o con una persona en particular? Sin duda, estas situaciones causan mucho estrés.

“Por ejemplo, tuviste que transmitir que no estabas satisfecho con el trabajo de otra persona. O has intentado dejar clara tu posición, pero parece que esta no ha sido escuchada ni aceptada, y ahora debes intentarlo de nuevo. Incluso el estrés interpersonal menor puede tener un gran impacto, especialmente si eres propenso a rumiar o asumir una responsabilidad excesiva”, indicaron desde la página.

2. Sientes un dolor físico leve pero persistente

Una sensación punzante en la cabeza o el estómago, un pequeño dolor al escribir en el teclado, o un malestar en el hombro que ya lleva varios días… Aunque no lo creas, estas situaciones pueden generarte un cansancio inesperado.

Tal como indicó Psychology Today, “Un dolor leve pero persistente puede ser extremadamente agotador y hacer que te sientas irritable“.

3. Se aproxima un evento que te causa ansiedad

¡Ésta es una de las “madres” del estrés que genera agotamiento! Y es que la venida de una fecha especial como un matrimonio, nacimiento de un hijo, fiesta de graduación, etc., pueden escalar tus niveles de ansiedad por los cielos.

4. Tienes un problema relacionado con los nutrientes

Algo que no debes dejar pasar si te sientes en extremo agotado son tus niveles de nutrientes.

“Los bajos niveles de hierro o B-12 son los culpables habituales”, indicó la página. Ante ello, la recomendación es atenderse con un experto en medicina que pueda solicitarte exámenes y analizar tu caso.

5.Te tomaste un descanso y debes volver al trabajo

Si disfrutaste días de relajo en familia o con amigos, viendo hermosos paisajes, comiendo rico y riéndote de la vida, de seguro va a ser una “tragedia” el retomar tu vida laboral.

Y es que, cuando te tomas un merecido descanso, reiniciar tus labores puede ser bastante difícil. Incluso, si el período que te tomaste fuera del trabajo es mayor -por ejemplo, por una licencia o baja por maternidad- puede que hayas perdido la confianza en tus habilidades.

6. Consumir ciertas informaciones

“Los tipos de medios que pueden causar días de baja vibra incluyen noticias, literatura distópica, reality shows excesivamente materialistas y cualquier cosa que active nuestros miedos a la muerte, la enfermedad o la separación o que nos dé una sensación de desesperanza o de estar fuera de control”, informó la web especializada.

7. Estás pasando por un cambio o un momento de vida agitado

“Por ejemplo, se está renovando tu oficina o hubo una reorganización en tu equipo de trabajo. El cambio afecta a algunas personas más que a otras. Si el cambio te molesta fácilmente, debes saber que este es un aspecto programado del temperamento, así que no seas demasiado duro contigo mismo al respecto”, expresaron desde la web.

8. Estás experimentando cambios hormonales

¿Sabías que el período u otros vaivenes relacionados con las hormonas pueden generarte gran cansancio?

De acuerdo a Psychology Today, esto suele ocurrirle a las personas cuando atraviesan su “síndrome premenstrual o cambios de humor por ovulación. El seguimiento de tus períodos puede ayudarte a saber cuándo ésta es la causa de tus emociones”.

9. Viviste un período de mucho trabajo o estrés y estás agotado

Si estás inserto en el mundo del trabajo, o incluso si eres un estudiante que se esforzó al 100% en el cumplimiento de una tarea, ésta puede ser tu fuente de cansancio.

“La tormenta ha pasado, pero aún te estás recuperando. Una señal clave de esto puede ser si no estás disfrutando mucho de las cosas: por ejemplo, no estás entusiasmado con la comida o con el entretenimiento que normalmente disfrutas. Puede que finalmente tengas tiempo para disfrutar esas cosas, pero simplemente no se sienten tan placenteras”, expresó Psychology Today.

10. Estás haciendo algo nuevo y/o desafiante

Cuando vivimos situaciones novedosas o que ponen a prueba nuestros límites, lo cierto es que experimentamos “una fluctuación de confianza y dudas sobre ti mismo”, expresaron desde la página.

“Incluso cuando estés casi seguro de que estás en el camino correcto, lidiar con estas emociones puede ser muy agotador“, agregaron.

¿Cómo distinguir si nuestro cansancio es físico o mental?

Ante la gran cantidad de causas que generan una baja en la energía, no es extraño preguntarse cuál es el origen de esta sensación.

En este contexto, la web de emergencia médica Coomeva explicó a grandes rasgos que la falta de fuerza es el resultado de un cansancio físico, mientras que el estrés, el exceso de trabajo, los nervios o los episodios de ansiedad se producen por causa del cansancio mental.

A ello, agregaron que ambos desencadenan diferentes señales al cuerpo, lo que genera que muchas veces se confundan uno con otro.

“Los principales síntomas del cansancio mental son los dolores musculares en las zonas en donde más se acumula tensión, dolores de cabeza frecuentes, dificultad para conciliar el sueño, falta de concentración y problemas digestivos, los cuales son consecuencias del estrés y otros factores que aumentan los niveles de adrenalina que gastan la energía del cuerpo y genera esta sensación de cansancio”, informaron.

En tanto, el cansancio físico “es originado por alguna actividad, deporte u otro factor que genera fatiga inmediata pero que desaparece en un corto período de tiempo y deja una sensación de bienestar al final”.

¿Cómo recuperar tus niveles de energía de forma rápida y efectiva?

Si buscas recuperar tu vitalidad de forma fácil y efectiva, a continuación te compartimos tres recomendaciones recopiladas por la prestigiosa página BBC Mundo en base a las opiniones de expertos.