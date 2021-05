El gobierno de Vietnam dio anuncio a una nueva variante del coronavirus que sería la fusión entre la variante británica e india. El Ministro de Salud vietnamita, Thanh Long, explicó en una reunión oficial que los virus se encuentran mutando todo el tiempo, pero en este caso, los análisis de su composición genética detallan que se trata de una mutación entre las cepas B.1.617.2 y B.1.1.7, mucho más contagiosa, logrando propagarse de una forma mucho más fácil que las otras versiones del virus.

“Esta nueva variante india, con mutaciones que pertenecen originalmente a la variante de Reino Unido es muy peligrosa”, señaló Long en un comunicado oficial.

Maria Van Kerkhove, jefa técnica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el área covid-19, explicó en el mismo comunicado que “todavía no hemos realizado una evaluación de la variante del virus reportada en Vietnam. Esperamos que se sigan detectando más variantes a medida que el virus circula y evoluciona y a medida que se mejoran las capacidades de secuenciación en todo el mundo”.

Desde el gobierno de Vietnam, anunciaron que a inicios de abril se detectó un aumento de casos llegando a los 3.500 diarios y esta nueva variante híbrida se ha extendido en 30 de los 63 municipios y provincias de dicho país, de acuerdo a información que recoge CNN en Español.

Las autoridades de dicho país ordenaron una serie de normas y prohibiciones en todo su territorio: no se pueden realizar ritos religiosos, reuniones masivas, los parques se mantendrán cerrados, al igual que los lugares que ofrezcan cosas no esenciales como pubs, restaurantes, etc, de acuerdo a información del medio antes citado.

De acuerdo a la explicación del Ministro de Salud de Vietnam, esta nueva variante fue descubierta cuando estudiaban la secuencia del genoma del virus en infectados en Indochina. “La característica de esta cepa es que se propaga rápidamente en el aire. La concentración de virus en el líquido de la garganta aumenta rápidamente y se propaga con mucha fuerza al entorno circundante”, indica el medio Infobae.

Variante híbrida

Laura Palermo, doctora en virología, especialista en la historia de las enfermedades y profesora en el Hunter College de Nueva York, explica a Infobae que esta nueva variante está condicionada por la biología del virus. “El coronavirus que causa esta enfermedad está compuesto por ARN (ácido ribonucleico presente en el material genético de los virus). Estos tipos de virus se reproducen dentro de nuestras células y durante la reproducción viral el genoma del virus tiene que copiarse para producir nuevas partículas virales”, indica la viróloga.

Además, agrega que “la enzima que copia este ARN viral comete muchos errores y esos errores son las mutaciones o los cambios que presentan las nuevas partículas virales si los comparamos con la cepa original que infectó a esa persona”.

Muchos de estos nuevos virus no son suficientes para infectar a otras células o personas, por lo que desaparecen, según explica Palermo a Infobae. “Si bien no circulan en la población, algunas de estas nuevas variantes tienen mutaciones que le confieren una ventaja adaptativa, es decir, tienen mayor fitness. Algunos se reproducen más rápido o se transmiten de forma más efectiva. Y empiezan a circular cada vez más. Hasta que se desplazan, es decir, les ganan, a las otras variantes”.

Según recoge el medio antes citado, un factor que aumenta la posibilidad de nuevas varias es la cantidad de contagio, ya que cuanta más personas se infecten, mayor es la probabilidad de que alguna variante aparezca.

Por su parte, la OMS estima que la variante de Vietnam “podría haber sido la B.1.617.2, más comúnmente conocida como variante india, posiblemente con una mutación adicional. Sin embargo, brindaremos más información tan pronto como la recibamos”, sostuvo a CNN en Español Maria Van Kerkhove.