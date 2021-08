Según cifras entregadas por el Instituto Nacional (INE), la tasa de desocupación nacional alcanzó 10,4% en el trimestre móvil enero-marzo de 2021. La estimación del total de ocupados descendió 8,9% en doce meses, incidida principalmente por los sectores de comercio, alojamiento y servicio de comidas y hogares como empleadores.

El empleo en estos últimos 14 meses, desde que se inició la pandemia, ha tenido grandes transformaciones. La empleabilidad ha cambiado, la cultura del trabajo ha sufrido una importante transformación, incorporando el teletrabajo, rutinas de conexión remota para realizar sus tareas y funciones.

Esta nueva realidad no terminará mientras sigamos teniendo los efectos de la crisis sanitaria a lo largo del país. Por el contrario, veremos un nuevo paradigma laboral que ya venía emergiendo con menor intensidad antes del Covid. Por tal razón, es clave que los profesionales y colaboradores de todo nivel estén familiarizados y adecuadamente entrenados en el uso de las herramientas de trabajo en equipo por medio de plataformas online. La transformación digital es primordial para crear culturas colaborativas que ayuden a este nuevo sistema.



Pero si hablamos…. ¿Cuáles son los empleos que han tenido una gran demanda estos últimos meses?, los que tienen una mayor dosis de uso de tecnología. Se ha observado un importante incremento en la necesidad de profesionales con sólida formación en procesos de transformación digital, tanto en el lado técnico de TI como en las demás especialidades. Ningún sector puede hacer abstracción del fenómeno y es esencial que cada colaborador se pregunte por los cambios que afectarán la industria en la que trabaja y el área en la que se desempeña.



Paralelamente,, ¿Qué está pasando con el empleo?, hay una extraña paradoja. Por un lado, se reporta la pérdida de 1 millón de empleos que no se han recuperado y, por otro, la existencia de brechas importantes entre vacantes disponibles y postulantes, unido a niveles de crecimiento mensual de la economía, en junio, sin precedentes. Este fenómeno se da por ejemplo en la agricultura, la construcción y el comercio. Esta realidad no es exclusiva de Chile, también se da en Estados Unidos, sin que las causas estén tan claras.

Nos parece que la economía muestra un vigor interesante y pensamos que el empleo seguirá recuperándose paulatinamente, pero las cosas no volverán a ser como antes. Tenemos que tener presente que las cosas nunca han cambiado más rápido que hoy y que jamás lo harán más lento que en el presente. La velocidad del cambio sólo tiende a aumentar.